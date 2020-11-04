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04 ноября,
2020
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Новости

Юристы ТУСУРа бесплатно проконсультируют людей, оказавшихся в трудной ситуации

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Юридическая клиника юридического факультета ТУСУРа начала оказывать бесплатную юридическую помощь социально незащищенным категориям граждан и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Юристы ТУСУРа бесплатно проконсультируют людей, оказавшихся в трудной ситуации

«За правовыми консультациями в юридическую клинику также могут обратиться сотрудники и студенты ТУСУРа.  Консультирование ведут студенты старших курсов юридического факультета под руководством практикующих юристов», — говорится в сообщении.


Обратиться в юридическую клинику за помощью или записаться на прием можно по телефону (3822) 701-742 или 701-741, либо в соцсетях: «ВКонтакте» или Инстаграме. Все консультации временно проводятся в режиме онлайн.

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