Юрист в сфере ЖКХ ответит на вопросы томичей онлайн

Эксперт в области ЖКХ в Томске Владимир Фурсин ответит на вопросы горожан на онлайн-консультации в Youtube, сообщает мэрия.

Онлайн-консультация пройдет 10 декабря в 14.00 на канале администрации Томска в Youtube. Мероприятие организует комитет по местному самоуправлению администрации Томска.



Владимир Фурсин в прямом эфире ответит на вопросы томичей, которые касаются управления многоквартирными домами, выбора способа управления многоквартирным домом, содержания общего имущества в МКД, начисления за услуги ЖКХ, взаимодействия с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, и прочее.



Оставить свои вопросы для эксперта можно до 9 декабря по ссылке.







Первая консультация юриста прошла в ноябре. Эксперт ответил на 25 актуальных вопросов, касающихся начисления платы за ОДН, капремонт жилья, перерасчета за комуслуги и прочие.





Томичи могут получить дополнительную информацию по телефону: +7 3822 99-12-24.





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