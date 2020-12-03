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03 декабря,
2020
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Новости

Юридические лица и предприниматели могут поучаствовать в акции «Карта на миллион»

ТВ2
ТВ2
12 минут назад

Банк «Открытие» и Mastercard предложили своим клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям акцию «Карта на миллион». Совершив бизнес-картой World Mastercard Business, выпущенной в рамках тарифа «Универсальная Mastercard», операции по безналичной оплате товаров и услуг на общую сумму не менее 10 000 рублей, клиенты банка могут получить кэшбэк до 25 000 рублей и возможность выиграть приз в размере одного миллиона рублей.

Юридические лица и предприниматели могут поучаствовать в акции «Карта на миллион»

Период проведения акции с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года включительно.


Чтобы принять участие в акции, клиенту надо иметь действующий или открыть расчетный счет в рамках одного из пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию счетов в валюте РФ: «Первый шаг», «Быстрый рост», «Свой бизнес», «Весь мир», «Большие планы». При выполнении обязательных условий программы лояльности банка участники акции получают дополнительный 5% кэшбэк. 


Подробнее об акции и бизнес-картах можно узнать на сайте банка.


Новости компаний.

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