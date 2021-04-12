«Юра, прости, мы все...»: флешмоб прошел в Томске в День космонавтики

Флешмоб, посвященный Дню космонавтики, прошел в Томске. В нем приняли участие комсомольцы и молодые коммунисты Томска. Они вышли с плакатами, которые напоминали о космическом наследии Томска.
«Наше мнение предельно доходчиво отражено в текстах плакатов. Сокращение бюджетных мест и рост цены платного обучения, закрытие и оптимизация школ и университетов, продолжающееся уничтожение промышленности страны и навязывание общества потребления. Все это уже далеко не новость, а горькая правда, которая нас окружает с 1991 года», — прокомментировал ТВ2 один из участников Вячеслав Третьяков.
По его словам, 12 апреля превратился «в очередной безыдейный праздник для восхищения «величием России».
«Увы, величие мы можем наблюдать только у проплаченных пропагандистов и в головах у чиновников и бизнесменов. Они могут сколько угодно направлять нарисованные ракеты на Запад и просить потерпеть, но одной компьютерной графикой сыт не будешь», — подчеркнул Третьяков
Так участники флешмоба напомнили о судьбе Приборного и электротехнического заводов, которые пережили банкротство и сократили производство.
Напомнили участники и о Лицее №8, который носит имя томского космонавта Николая Рукавишникова. В лицее обучается более 900 учеников. Так как здание нуждается в срочном ремонте, все первоклашки лицея № 8 обучаются в соседней гимназии № 6, со 2 по 4 класс дети обучаются в школе № 12, среднее звено переведено в новую школу «Перспектива», а старшеклассники перешли в Гуманитарный лицей на проспекте Ленина.
О том, как связаны Томск и космос, читайте в материале ТВ2.