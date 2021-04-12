«Юра, прости, мы все...»: флешмоб прошел в Томске в День космонавтики

Флешмоб, посвященный Дню космонавтики, прошел в Томске. В нем приняли участие комсомольцы и молодые коммунисты Томска. Они вышли с плакатами, которые напоминали о космическом наследии Томска.

«Наше мнение предельно доходчиво отражено в текстах плакатов. Сокращение бюджетных мест и рост цены платного обучения, закрытие и оптимизация школ и университетов, продолжающееся уничтожение промышленности страны и навязывание общества потребления. Все это уже далеко не новость, а горькая правда, которая нас окружает с 1991 года», — прокомментировал ТВ2 один из участников Вячеслав Третьяков.





По его словам, 12 апреля превратился «в очередной безыдейный праздник для восхищения «величием России».





«Увы, величие мы можем наблюдать только у проплаченных пропагандистов и в головах у чиновников и бизнесменов. Они могут сколько угодно направлять нарисованные ракеты на Запад и просить потерпеть, но одной компьютерной графикой сыт не будешь», — подчеркнул Третьяков