Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля

Восьмой Югорский лыжный марафон, генеральным партнером которого традиционно выступает банк «Открытие», пройдет в Ханты-Мансийске 10 апреля. В этом году организаторы гонки отменили регистрационный сбор – принять участие в соревнованиях сможет любой желающий. Другим нововведением станет забег в онлайн-формате для лыжников старше 65 лет.

Югорский лыжный марафон проводится ежегодно с 2013 года. Его организаторы — правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Федерация лыжных гонок Югры и АУ «ЮграМегаСпорт» при поддержке банка «Открытие». В 2020 году впервые в истории марафона гонка не состоялась из-за эпидемиологических ограничений. Каждый год на это спортивное событие собираются тысячи российских и международных гостей и участников. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта – более 2,5 тысяч человек и стал третьим среди всех лыжных марафонов в России по количеству финишеров на дистанции 50 км.





Санитарные нормы и эпидемиологические ограничения внесли свои коррективы и в формат проведения нынешнего марафона. Для участников традиционно предлагаются три дистанции – 5, 25 и 50 км. В «очной» форме с массовым стартом смогут принять участие лыжники в возрасте до 64 лет, а для спортсменов старше 65 лет марафон впервые пройдет в онлайн-формате. Подробные условия и регламент для этой группы спортсменов будут озвучены позднее.