«Явно не хватает материнской любви»: Женя, Дима и Василиса ищут семью

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Еще одна детская семья нуждается в помощи приемных родителей. Этих детей нужно снова соединить в единое целое. Женя и Дима живут в одном детском учреждении, а Василиса пока в другом. Но братья помнят маленькую сестренку и были рады увидеть ее фотографии, сделанные для этого рассказа. Все дети очень симпатичные, улыбчивые и доброжелательные. Василиса располагает к себе очевидной девичьей миловидностью и очаровательным возрастом.

— Она очень открытая, любит внимание к себе, но ревнивая девочка, чувствуется, что ребенку явно не хватает материнской любви, - рассказывает сотрудник детского центра.

Но это, наверное, единственное, что было сказано о малышке в качестве пожелания обратить внимание на вполне исправляемую проблему. Все остальные характеристики Василисы исключительные. Девочка любит музыкальные занятия и песочную терапию, у нее отличная моторика и хорошая память.

— В отличие от других детей ее возраста, она никогда не путает времена года или названия животных.

Василиса все начатые дела доводит до конца. В детском центре, который хоть и расположен в городе, есть небольшой огородик, чтобы дети познавали, как растет морковка, которую они едят во время обеда.

— Василиса, в отличие от других детей, которым быстро надоело выщипывать травку, единственная из них не отходила от грядки, - рассказывает психолог центра. – Она любит помогать. Таким же трудолюбивым помощником характеризуют и старшего Женю. С учебой у него, правда, так себе, но он не остается равнодушным к тому, что у него, например, плохо с географией. Этому мальчику просто надо помочь.

— Женя всегда спрашивает, можно ли обратиться, — рассказывают педагоги. – Мы даже иногда говорим ему: давай, как-то попроще.

Психолог центра предполагает, что он просто мешал взрослым, поэтому вымуштрован насчет шанса обратить на себя внимание. К шестилетнему Диме в учреждении относятся, как к ребенку. Рассказывают, что он очень тянется к ласке, но в кругу сверстников может за себя постоять.

С Евгением мы познакомились прошлой зимой во время мероприятия, организованного в томской арт-студии. Они с Димой только-только приехали в детский центр, и психолог вспоминает, как растеряны были парни, для них все было в новинку. Правда, общительные по характеру они быстро влились в детский коллектив, но все время надеялись, что очень скоро вернутся домой и ежедневно названивали родителям. Так прошел уже год. За это время уехали в приемные семьи многие из детдомовских друзей.

