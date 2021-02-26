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26 февраля,
2021
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«Явно не хватает материнской любви»: Женя, Дима и Василиса ищут семью

Светлана Сырова
Светлана Сырова
3 часа назад

Еще одна детская семья нуждается в помощи приемных родителей. Этих детей нужно снова соединить в единое целое. Женя и Дима живут в одном детском учреждении, а Василиса пока в другом. Но братья помнят маленькую сестренку и были рады увидеть ее фотографии, сделанные для этого рассказа. Все дети очень симпатичные, улыбчивые и доброжелательные. Василиса располагает к себе очевидной девичьей миловидностью и очаровательным возрастом. 

Василиса
Василиса

— Она очень открытая, любит внимание к себе, но ревнивая девочка, чувствуется, что ребенку явно не хватает материнской любви, - рассказывает сотрудник детского центра.


Но это, наверное, единственное, что было сказано о малышке в качестве пожелания обратить внимание на вполне исправляемую проблему. Все остальные характеристики Василисы исключительные. Девочка любит музыкальные занятия и песочную терапию, у нее отличная моторика и хорошая память. 

Василиса
Василиса

— В отличие от других детей ее возраста, она никогда не путает времена года или названия животных.


Василиса все начатые дела доводит до конца. В детском центре, который хоть и расположен в городе, есть небольшой огородик, чтобы дети познавали, как растет морковка, которую они едят во время обеда.


— Василиса, в отличие от других детей, которым быстро надоело выщипывать травку, единственная из них не отходила от грядки, - рассказывает психолог центра. – Она любит помогать.

Таким же трудолюбивым помощником   характеризуют и старшего Женю. С учебой у него, правда, так себе, но он не остается равнодушным к тому, что у него, например, плохо с географией. Этому мальчику просто надо помочь. 

Женя
Женя

— Женя всегда спрашивает, можно ли обратиться, — рассказывают педагоги. – Мы даже иногда говорим ему: давай, как-то попроще.


Психолог центра предполагает, что он просто мешал взрослым, поэтому вымуштрован насчет шанса обратить на себя внимание. К шестилетнему Диме в учреждении относятся, как к ребенку. Рассказывают, что он очень тянется к ласке, но в кругу сверстников может за себя постоять. 

Дима
Дима

С Евгением мы познакомились прошлой зимой во время мероприятия, организованного в томской арт-студии. Они с Димой только-только приехали в детский центр, и психолог вспоминает, как растеряны были парни, для них все было в новинку. Правда, общительные по характеру они быстро влились в детский коллектив, но все время надеялись, что очень скоро вернутся домой и ежедневно названивали родителям. Так прошел уже год. За это время уехали в приемные семьи многие из детдомовских друзей.

Женя и Дима
Женя и Дима

— Во время наших занятий дети проговаривают, что уже готовы пойти в приемную семью, — говорит психолог центра.


Общение с матерью и отцом становится реже. Правда, на день рождения Жени от них пришел перевод. Мальчик вместе с воспитателем пошел в магазин, выбрал подарок не только себе, но и для Димы. Вот такой Евгений  добрый и заботливый старший брат.


А к маленькой Василисе родители ни разу не пришли за весь этот год, несмотря на то, что им было дано время на то, чтобы вернуть детей после изъятия их полицией. Сейчас в анкетах этих детей обозначена строка «ограничение родительских прав», но дело уже передано в суд.


Если вы хотите помочь этой симпатичной семейке, обращайтесь по следующим номерам телефонов (с учетом разницы с Москвой +4 часа).


По братьям: опека Зырянского района Томской области - 8 (38243) 3-81-42.

По Василисе: опека Ленинского района г.Томска – 8 (3822) 51-71-32.

 
Региональный оператор по Томской области (3822) 713-996

Анкета Василисы: http://www.usynovite.ru/child/?id=ckh94-ur29

Анкета Евгения: http://www.usynovite.ru/child/?id=ckh94-141xc

Анкета Дмитрия: http://www.usynovite.ru/child/sibling/?id=ckh94-141xc

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