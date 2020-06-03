«Является ли согласие добровольным, когда человека привозят 20 омоновцев»?

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Якутский городской суд согласился с иском Якутского республиканского психоневрологического диспансера (ЯРПД) и решил принудительно госпитализировать Александра Габышева, называющего себя «шаманом-воином». Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников считает, что Габышева отправили на принудительное лечение с нарушениями закона.

Как рассказал Алексей Прянишников ТВ2, суд по иску диспансера о принудительной госпитализации Александра Габышева состоялся 2 июня. Заседание провели в здании психоневрологического диспансера.

Этим судом диспансер узаконил принудительную госпитализацию Габышева 12 мая. Диспансер заявляет, что до 29 мая Габышев находился на лечении добровольно, хотя даже в их иске есть противоречия, - говорит Прянишников. - Сначала они пишут, что Габышев лечился добровольно, но тут же добавляют, что его доставили в диспансер сотрудники полиции. Является ли согласие добровольным, когда человека привозят в больницу 20 омоновцев? В отзыве на наш иск о признании госпитализации незаконной сотрудники диспансера пишут, чтоб Габышева доставили полицейские, он был без документов и отказывался ложиться на лечение. Ввиду этого его отказался госпитализировать уже сам диспансер. Но дальше идет приписка, что Габышев вышел из здания, вернулся и по согласию был госпитализирован. А это было как: на выходе из здания Габышева встретили люди в штатском, посадили в машину, поговорили там с ним, завели обратно и он дал согласие. Вот такая у них версия.

По словам Прянишникова, в иске диспансера вместо описания состояния здоровья Габышева указано, что он страдает «переоценкой своей личности». Диагноз медики обосновывают тем, что Габышев призывал свергнуть Путина, так как тот является демоном, и призывал к свержению законно избранной власти. То есть, считает правозащитник, наличие расстройство личности у «шамана-воина» обосновывается его политическими предпочтениями.

Алексей Прянишников полагает, что ЯРПД нарушил процедуру госпитализации, потому что принудительно человека можно отправить на лечение только по решению суда. По закону, диспансер должен был подать иск о принудительной госпитализации через 48 часов после помещения Габышева в лечебницу, то есть 14 мая. Но учреждение обратилось в суд лишь 30 мая, ссылаясь на то, что Габышев подписал согласие о госпитализации. Правозащитник же уверен, что «шаман-воин» поставил свою подпись под давлением.

«Мы долго спорили с главврачом диспансера, что не может быть согласие добровольным, если человека привезли в диспансер без удостоверения личности, без обуви и в наручниках, – возмущается Алексей Прянишников. – Они считают добровольным согласием только то, что человек ручкой по бумаге поводил, а нужно ведь рассматривать ситуацию в комплексе! Габышев вчера на суде говорил, что опасался продолжения давления на свою сестру, поэтому и поставил подпись».

Правозащитник добавил, что перед началом судебного процесса полицейские задержали троих свидетелей защиты: блогера Сергея «Тихого» Попова, Викторию Постникову и экс-депутата парламента Якутии Сулустаану Маарын, которая сдала мандат после принятия поправок в Конституцию. Задержанные, отмечает Алексей, присутствовали при задержании Александра Габышева 12 мая и могли дать показания, относящиеся к делу.