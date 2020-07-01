Явка от 40 до 80%: как голосовали сибирские регионы

Явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституции в некоторых регионах Сибири различается в два раза. Например, в Иркутской области она составила 41%, тогда как в Кемеровской области - 87,49%.





В Новосибирской области явка на 18:00 составила 45,21%, проголосовало 987 тыс. 698 избирателей. В Новосибирске явка составила 32,84% (396 тыс. 34 избирателя). По словам главы местного избиркома, серьезных нарушений зафиксировано не было. Поступали жалобы на то, что избирателю не дали маску, ручку или перчатки.





В Иркутской области проголосовали 766 тыс. 40 человек, явка составила 41,07%. В Иркутске явка составила 35,8%. Официальных обращений и жалоб в избирком региона не поступало, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь».





Явка жителей на голосование в Алтайском крае составила 47,53%. Участие в голосовании приняли 862 тыс. 220 человек.





В Кемеровской области проголосовали 87,49% жителей, из них 76,13% — досрочно. За весь день в избирком поступило пять жалоб от жителей. Один участник голосования жаловался, что не был включен в списки, но был зарегистрирован. «Еще четыре — от местных жителей, которые считают себя гражданами СССР. Они просили исключить из списков избирателей», — сказал представитель избирательной комиссии.





В Томской области явка составила 43,33%, на избирательные участки пришли 334 тыс. 461 человек.





В Омской области, по данным облизбиркома, к 18:00 проголосовало 63,09% всех избирателей региона. В муниципальных районах проголосовали 74,77% избирателей, в Омске явка составила 55,14%.





В Красноярском крае, под данным на 18:00 по местному времени, явка составила 56%, на участки пришли 1 млн. 170 тыс. человек, сообщили журналистам в краевой избирательной комиссии.