«Ярче!»: мы против повышения цен на молочную продукцию

Торговая сеть «Ярче!» прокомментировала ТВ2 ситуацию, которая возникла у компании с региональным поставщиком молочной продукции «Деревенским молочком».





«Деревенское молочко» в ультимативной форме уведомило сеть «Ярче!» о повышении цен на молочную продукцию СТМ ( собственная торговая марка) – это упаковки с коровками. Эту линейку без бренда для томских магазинов сети «Ярче!» и производит "Деревенское молочко", — рассказала официальный представитель компании Неля Костяева. — Никакого переговорного процесса не было, сообщение носило заявительный характер, что следующая отгрузка будет по новым ценам. Менеджеры сети «Ярче!» проанализировали ситуацию, чтобы понять есть ли предпосылки для повышения цен. В частности, у сети есть другие поставщики – это «Алтайская буренка» и «Томское молоко», с их стороны нет никаких предпосылок для повышения цен. Сеть «Ярче!» сообщила «Деревенскому молочку», что мы не принимаем повышения цен. В результате «Деревенское молочко» приняло решение о стоп-отгрузке. Это их решение, они вправе его принять. Задача сети провести переговоры с другими поставщиками, чтобы объемы «Деревенского молочка» (по СТМ) выполнял другой производитель, и это задача уже выполнена. Еще раз подчеркну, что речь идет только об СТМ, а не о продукции под брендом «Деревенское молочко».





Молочная продукция пот брендом СТМ в сети «Ярче!» продавалась на 15-20% дешевле, чем под брендом «Деревенское молочко». Это известная практика среди крупных торговых сетей, когда они продают продукцию под своим собственным брендом и снижают цену за счет экономии на издержках. Хотя фактически в «Ярче!» это была продукция одного и того же производителя.





Компания «Ярче!» считает, что в настоящее время поднимать цены на продукты питания - неправильно. Информация о том, что якобы компания пыталась, наоборот, опустить цены на продукцию «Деревенского молочка», по словам официального представителя компании, не соответствует действительности.





Напомним, что продукция одного из крупнейших томских производителей молочной продукции, компании «Деревенское молочко», исчезнет с прилавков сети «Ярче!», сообщил в четверг на собрании облдумы заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов. В комментарии ТВ2 представитель «Деревенского молочка» сообщил, что компании не смогли договориться по цене на продукцию.