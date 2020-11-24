Яндекс и коронавирус: что из-за пандемии ищут томичи в Сети

Яндекс выделил поисковые запросы с коронавирусными маркерами. Так, с 1 ноября «Яндекс» на своей странице статистики, связанной с коронавирусной инфекцией, начал публиковать данные о поисковых запросах пользователей, связанных с потерей обоняния — одним из главных симптомов заражения COVID-19.

Как следует из статистики, запросы про потерю способности ощущать запахи начали расти в апреле, пик пришелся на май, после чего пошел на спад. Вторая волна таких запросов началась в октябре, пиковые показатели идут в последние дни — примерно 150-180 на 1 млн всех запросов в «Яндексе».

При этом в компании отметили, что на поисковые запросы может влиять множество внешних факторов: слухи и новости увеличивают их число, а появление у людей знаний о симптомах коронавируса, напротив, снижает.





Мы решили проанализировать поисковые запросы томичей. Когда пандемия только начиналась, то в Сети активно искали способы доставки продуктов на дом и места, где продаются маски.