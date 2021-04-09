Ямочный ремонт в Томске начнется в конце апреля

Выполнять работы будут бригады «ТомскСАХа», общая площадь ремонта составит порядка 7 тыс. кв. м. В настоящее время определяются участки, где работы начнутся в первоочередном порядке. На некоторых из них (к примеру, по ул. Сибирской, пл. Транспортной) уже велась засыпка ям специальными всесезонными смесями. Специалисты департамента также составляют список дефектов, обнаруженных на ранее отремонтированных дорогах. По условиям муниципальных контрактов действует пятилетний гарантийный срок, и подрядные организации обязаны устранить вскрывшиеся дефекты за свой счет.



В 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован комплексный ремонт участков дорог на семи улицах Томска: пр. Ленина (от пер. Батенькова до ул. Дальне-Ключевская), ул. Яковлева (от ул. Красноармейской до ул. Пушкина), ул. Красноармейская (от ул. Яковлева до пр. Кирова), ул. Нахимова (от Транспортного кольца до пр. Ленина), ул. Ломоносова (от ул. Шевченко до ул. Социалистической), ул. Социалистическая (от ул. Ломоносова до ул. Б. Хмельницкого), ул. Б. Куна (от ул. Иркутский тракт до ул. Мичурина). Для проведения этих работ муниципалитет заключил муниципальные контракты с ООО «Томскдорстрой», ООО «Строительно-ремонтная компания» и ООО «Томская строительная компания».



Комплексный ремонт предусматривает замену асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части с использованием асфальтобетонных смесей, в том числе с применением полимерного дисперсного армирования. Для верхнего слоя проезжей части дорожники применят щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси.



Также в рамках капитального ремонта запланированы частичный ремонт покрытия технических и пешеходных тротуаров с применением тротуарной плитки и асфальтобетонных смесей, ремонт и замена бортовых камней, установка люков инженерных коммуникаций плавающего типа, нанесение дорожной разметки долговечными материалами. Согласно контрактам, подрядчики должны завершить все работы до 30 августа.