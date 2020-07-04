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04 июля,
2020
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Яма на набережной реки Ушайки: что происходит возле БКЗ

ТВ2
ТВ2
16 минут назад

На набережной реки Ушайки монтируют оборудование для концертов. Яма, которая появилась сегодня утром возле БКЗ, нужна для установки экранов. 

Яма на набережной реки Ушайки: что происходит возле БКЗ
Фото: Сергей Пархоменко

В очередной раз блогер-урбанист Илья Варламов назвал набережную «памятником глупости и некомпетентности». Он посчитал, что произошел провал грунта и отметил, что набережную реки Ушайки нужно накрыть стеклянным куполом. Об этом он написал в своем ЖЖ.

Я предлагаю властям Томска не мучиться с бесконечным ремонтом, а накрыть эту набережную стеклянным куполом и официально переименовать ее в музей глупости, () и коррупции. Тогда хотя бы можно будет продавать билеты, водить туда школьников и показывать, как можно бездарно потратить почти миллиард рублей, — резюмировал блогер-урбанист. 

Яма на набережной реки Ушайки: что происходит возле БКЗ
Фото: Сергей Пархоменко
Яма на набережной реки Ушайки: что происходит возле БКЗ
Фото: Сергей Пархоменко

Напомним, сегодня утром в сети Интернет появились фотографии, где якобы на набережной реки Ушайки произошел «провал». По информации РИА Томск, яма появилась из-за установки экранов Большого концертного зала в Томске. 


В середине мая место концертной эстрады и амфитеатра перекрыли от посетителей строительным ограждением. К середине лета здесь должны появиться три светодиодных экрана со звуком, после чего артисты государственной филармонии смогут дать там концерт.


Илья Варламов посетил Томск в марте этого года. В начале мая он опубликовал фильм про Томск, где назвал город «примером упущенных возможностей». 


«Деревянная застройка в удручающем состоянии, тротуары не чищены, а трамвайная система разваливается. Но зато в городе хорошо научились тратить деньги на глупости!» — написал Илья в анонсе. Он раскритиковал благоустройство новой набережной, отметил неудовлетворительное состояние томских тротуаров, нечищеные тротуары, отсутствие остановок. 

Мэр Томска Иван Кляйн посчитал этот фильм «часом грязи про Томск», а губернатор области Сергей Жвачкин отметил, что «какую бы ерунду ни собирали заезжие гастролеры-блогеры и некоторые местные любители поговорить, гранитная набережная стала отличным подарком нашим землякам».


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