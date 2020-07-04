Яма на набережной реки Ушайки: что происходит возле БКЗ

На набережной реки Ушайки монтируют оборудование для концертов. Яма, которая появилась сегодня утром возле БКЗ, нужна для установки экранов.

В очередной раз блогер-урбанист Илья Варламов назвал набережную «памятником глупости и некомпетентности» . Он посчитал, что произошел провал грунта и отметил, что набережную реки Ушайки нужно накрыть стеклянным куполом. Об этом он написал в своем ЖЖ.

Я предлагаю властям Томска не мучиться с бесконечным ремонтом, а накрыть эту набережную стеклянным куполом и официально переименовать ее в музей глупости, () и коррупции. Тогда хотя бы можно будет продавать билеты, водить туда школьников и показывать, как можно бездарно потратить почти миллиард рублей, — резюмировал блогер-урбанист.

Напомним, сегодня утром в сети Интернет появились фотографии, где якобы на набережной реки Ушайки произошел «провал». По информации РИА Томск, яма появилась из-за установки экранов Большого концертного зала в Томске.





В середине мая место концертной эстрады и амфитеатра перекрыли от посетителей строительным ограждением. К середине лета здесь должны появиться три светодиодных экрана со звуком, после чего артисты государственной филармонии смогут дать там концерт.





Илья Варламов посетил Томск в марте этого года. В начале мая он опубликовал фильм про Томск, где назвал город «примером упущенных возможностей».





«Деревянная застройка в удручающем состоянии, тротуары не чищены, а трамвайная система разваливается. Но зато в городе хорошо научились тратить деньги на глупости!» — написал Илья в анонсе. Он раскритиковал благоустройство новой набережной, отметил неудовлетворительное состояние томских тротуаров, нечищеные тротуары, отсутствие остановок.



Мэр Томска Иван Кляйн посчитал этот фильм «часом грязи про Томск», а губернатор области Сергей Жвачкин отметил, что «какую бы ерунду ни собирали заезжие гастролеры-блогеры и некоторые местные любители поговорить, гранитная набережная стала отличным подарком нашим землякам».





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