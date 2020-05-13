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13 мая,
2020
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Новости

Якутского «шамана-воина» вновь задержали и поместили в психбольницу

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Силовики ворвались в дом якутского «шамана-воина» Александра Габышева и увезли его в психиатрическую больницу. Ранее Габышева несколько раз пытались протестировать на коронавирус и поместить в обсерватор.

Якутского «шамана-воина» вновь задержали и поместили в психбольницу

Как сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, дом Александра Габышева «штурмовали» не менее 20 сотрудников ОМОН. При задержании присутствовал адвокат шамана, но силовики проигнорировали его и не предоставили никаких документов.


Также силовики задержали двоих сторонников Габышева: блогера Сергея Тихомирова и его девушку. Их обвиняют в нарушении режима самоизоляции.


Ранее к Александру Габышеву несколько раз приходили неизвестные, предлагали шаману сдать тест на коронавирус. После, сославшись на постановление санврача, его пытались увезти в обсерватор.


В 2019 году 50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», шесть месяцев шел в сторону Москвы. К 2021 году шаман намеревался дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля.


9 сентября неподалеку от Улан-Удэ Александра Габышева попытались остановить местные шаманы из общины «Тэнгри», после в столице Бурятии задержали двоих сторонников «шамана-воина». Задержание стало поводом к началу стихийного митинга на площади Советов, продолжавшегося несколько дней.


19 сентября Александра Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и перевезли в Якутск. Габышева подозревали в призывах к экстремизму, до недавнего времени он находился под подпиской о невыезде. Экспертиза следствия признала Габышева невменяемым, защита шамана с выводами не согласилась.


В декабре прошлого года Александр Габышев вновь выдвинулся из Якутска в сторону Москвы вместе с двумя соратниками, однако уже через три дня силовики остановили его поход. После этого шаман подала жалобу в Европейский суд по правам человека.


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