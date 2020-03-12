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12 марта,
2020
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Новости

Якутский депутат сложила полномочия в знак протеста против поправок в Конституцию

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Сулустана Мыраан сложила с себя депутатские полномочия по окончании сегодняшней сессии Ил Тумэн. Поводом стало личное несогласие с принятием предлагаемых поправок в Конституцию РФ, которые рассматривались на сессии. Об этом сообщает «Якутия.инфо».


В запись прямой трансляции сессии Госсобрания спич Мыраан не попал, но теперь уже экс-депутат так прокомментировала свою позицию.


«Да, сложила [депутатские полномочия]. Конституция — это основополагающий документ, фундамент, на котором строятся законы. Считаю, что поправки по основным статьям, который внес президент Путин, нелегитимны. Президент не имеет права держать в руках все три ветви власти. Кроме этого, голосование, которое инициирует он, тоже нелегитимно. Вводить в Конституцию нормы федеральных законов — чушь!» — заявила она «Якутии.инфо».


Также, по словам Мыыран, «сегодня парламент республики принял все это безобразие и этим показал, чего он стоит. При обсуждении поправок основного закона народным депутатам слова не дали. Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины», — подытожила свое решение экс-депутат Госсобрания.


Сулустана Мыыран была избрана депутатом пятого созыва Ил Тумэн от партии «Справедливая Россия». Ранее она стала известна как одна из участниц акции «Он нам не царь» и была одним из организаторов акций в поддержку шамана Александра Габышева.

Якутский депутат сложила полномочия в знак протеста против поправок в Конституцию
Фото: с сайта "Якутия.инфо"

И сегодня депутаты Законодательной Думы Томской области проголосовали за поправки в Конституцию. Воздержались всего четыре человека. Против не выступил никто. О внеочередном заседании Думы Томской области читайте в нашем материале «Больше всего мне нравится, что дискуссии по высшему руководству в стране не будет».

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