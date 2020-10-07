«Я ждала автоматную очередь в спину». Спецвыпуск подкаста, посвященного Анне Политковской

«Новая газета» опубликовала аудиоверсию одного из самых известных и страшных репортажей Анны Политковской о ее встрече с Рамзаном Кадыровым.

Киллера и организаторов нашли и судили, сейчас они сидят в тюрьме. Но имя заказчика до сих пор не названо . При том, что улики и многие обстоятельства убийства вели в Чечню, в частности, к ее высокопоставленным руководителям, следствие не предприняло попыток выйти на заказчиков; по мнению адвокатов семьи Политковской, ее близких и коллег, следователи просто их не искали. Теперь официально на это остался всего лишь год — 7 октября 2021-го истечет срок давности по этому преступлению.

Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была убита 14 лет назад в подъезде своего дома в Москве. 7 октября 2006 года киллер, поджидавший нашу коллегу, сделал четыре выстрела в упор, в том числе контрольный в голову.

Сегодня, спустя 14 лет после трагедии, мы публикуем аудиоверсию одного из самых известных и страшных репортажей Политковской «Центровой из Центороя». В этом сильнейшем тексте рассказывается о первом интервью Анны Политковской и будущего президента Чечни Рамзана Кадырова, которое состоялось в июне 2004 года в его родовом имении. В тексте Политковская с трудом сдерживала эмоции, описывая кошмар и невыносимую обстановку той встречи. «Слезы [отчаяния] не просто душили — они уже придушили. Я ждала очереди в спину. Хохочущая толпа с автоматами и пистолетами грохотала вслед», — рассказывала она.





Помогавшая Политковской в той поездке правозащитница Наталья Эстемирова (убитая через три года после расправы над журналисткой) вспоминала, что после того интервью обе всерьез стали опасаться за свою безопасность.





Сегодня репортаж « Центровой из Центороя » и саму Анну Политковскую озвучит российская актриса и режиссер, лауреат премий ТЭФИ и «Ника» Юлия Ауг.





В послесловии к репортажу Ауг поделится своими мыслями о тексте и его актуальности по отношению к сегодняшнему дню.





В завершении подкаста вы услышите саму Анну Политковскую, ее пророческие слова о завещании и ответ на вопрос, почему она не бросила профессию, когда это сделали почти все вокруг.





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