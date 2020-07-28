«Я все равно буду бить, когда мне удобно»: томичи рассказывают о незаконном сборе шишки

В Томской области собирать кедровые шишки разрешено с 10 августа, однако уже в конце июля жители области начали сообщать о незаконном сборе шишки.



Жительница Богашево Ирина рассказал ТВ2, что регулярно видит в поселке легковые машины, полные мешков с шишкой, а в местном чате в WhatsApp на призыв подождать до сезона часть людей отвечает, что «все равно будет бить, когда им удобно».



Активистка ОНФ Екатерина Радионова говорит, что опасность такого сбора заключается в повреждении дерева, так как часто люди не собирают упавшие шишки, а сбивают их с дерева. Также машины, на которых сборщики въезжают в лес, могут повредить корневую систему, которая у кедров находится близко к поверхности.



«Необходимо принять закон, по которому было бы запрещено скупать шишку до сезона», — считает активистка. По ее мнению, шишку просто перестанут собирать до сезона, потому что ее некуда будет сдать.



Сама Екатерина еще в начале июля выгоняла браконьеров из Петровского припоселкового кедровника, считающегося особо охраняемой природной территорией. На видео в ответ на слова о том, что сейчас приедут лесники, участковый и областной департамент природных ресурсов, один из сборщиков шишки говорит, что тоже «позвонит со своей стороны».



Департамент лесного хозяйства сообщает, что сбивание кедровой шишки с дерева может вызвать его гниение и гибель. Сбивать шишку нельзя даже во время сезона – только собирать опавшую. Также в кедровые леса запрещено въезжать на технике. Штраф за сбор ягод и шишки до наступления сезона составляет 500-1000 рублей для физических лиц, 1-2 тысячи рублей для должностных лиц и 10-20 тысяч рублей для юридических лиц.