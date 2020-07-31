«Я смирился»: Шаман Александр Габышев дал интервью после выписки из психдиспансера

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На прошлой неделе из Якутского психдиспансера выпустили Александра Габышева, известного как Шаман-воин, который шел в Москву изгонять демона из Путина. Двухмесячное «лечение» изменило его кардинально. Он больше не говорит о свободе, кается в грехах и не упоминает президента. Интервью с Габышевым записали журналисты газеты «Якутск вечерний». Мы публикуем текст разговора в рамках сотрудничества с Синдикатом-100 — объединением негосударственных СМИ.

Фото: адвокат Ольга Тимофеева

— Каково там, в психдиспансере?

— Очень тяжело, очень… Это далеко не пансионат, не санаторий. Ужасно здоровому находиться среди больных!

— После пребывания в этом заведении, говорят, вы кардинально поменяли свои планы? Поход на Москву не состоится?

— С отрядом, как раньше было задумано, нет, не состоится. Я решил исполнить свою давнюю мечту — кругосветное путешествие. Где пешком, где на попутках, где еще как-нибудь. Это случится, когда я оформлю все, как полагается, по закону, с разрешения властей.

— Если вас выпустят из страны. Международная правозащитная организация «Амнисти Интернешнл» признала вас узником совести! Как вы к этому относитесь и к перспективе стать невыездным?

— Философски… Времена меняются, и сейчас время перемен. Я готов ко всему (очень грустным тоном).

— Недавно в Интернете обсуждали то, что вы якобы соорганизовались с отцом Сергием, который на Урале захватил монастырь, и собираетесь с ним в связке идти на Кремль изгонять бесов.

— Да ну! Это фейк! В первый раз от вас слышу об этом. Говорю же, хочу в кругосветное путешествие, но только тогда, когда власти дадут зеленый свет.

— В мае этого года вы говорили о свободе. О том, что через два месяца (стало быть, в июле) мы станем свободны. От чего?

— Знаете, это были мои фантазии, можно сказать, сказки. Поэтому не стоит обращать на них внимания.

— А многие ваши соратники уверяют, что вы говорили о поправках в Конституцию и предвидели многотысячные митинги в защиту Фургала в Хабаровске.

— Я ничего этого не имел в виду. Просто не умею предвидеть будущее.

— Евгений Ростокин (он же Ворон) не верит в то, что вы отказались от похода.

— Я вот что хочу передать моему дорогому другу: Ворон, займись обустройством своей личной жизни, отойди от политики. Ухаживай за своими родителями, наладь отношения с Натальей, устройся на работу и живи, не отвлекаясь ни на что.

— Вы ли это, Александр? Думаете, ваши друзья вам сейчас поверят?

— Сейчас я в изоляции по болезни, еще месяц-полтора не буду ни с кем общаться, с теми же блогерами, чтобы записать видеоролик. Вот только с вами по телефону говорю, личные встречи невозможны. Так что пусть подождут! Я же сам в этот период затишья буду обустраивать свою жизнь — выправлю документы, устроюсь на работу, сделаю зубы и т. д.

И, кстати, я никогда не называл себя шаманом. Это уже людская молва меня так окрестила: раз якут, значит, шаман…

— Сейчас вокруг меня много разных слухов ходит…

— И это началось… Давайте вспомним, с чего все стартовало?

— С 2018 года. Тогда я дошел до Алданского района. Там машина сбила мою собаку, любимого Рекса, и мне пришлось вернуться, чтобы его вылечить. На следующий год 6 марта я с ним снова вышел из Якутска, и в районе Нерюнгри, в 13-ти км от села Иенгра, Рекса снова сбила автомашина, уже насмерть. Там я его и похоронил, своего самого верного друга.

— Затем вы дошли до Бурятии?

— До края Байкала, оставалось всего пару километров до Иркутской области.

— И там вас и ваших соратников задержали? Это было ожидаемо или неожиданно для вас? — Совсем неожиданно! Я же говорю, не умею предсказывать какие-либо события.

— При задержании с вами грубо обращались, угрожали, запугивали?

— Нет, все было по закону. Осенью 2019 года меня привезли в Якутск.

— Но вы не успокоились! Потом вас задержали возле ЯГРЭС-2...

— Да, зимой, в декабре, во время прогулки с друзьями.

— Интересная прогулка! Весной вам помешала пандемия?

— Да, конечно! А затем 12 мая меня поместили в психдиспансер, и вот только 22 июля выпустили…

— Александр, после вашего пребывания в застенках этого учреждения вы сменили мировоззрение. Можно сказать, что вы смирились?

— Это так, смирился. Понимаете, я верующий человек, крещеный, православный. Когда была жива жена, мы были воцерковленными людьми.

— Хотите сказать, что в поход на Путина вас направил Иисус Христос?

— Нет, конечно. Это были мои галлюцинации, мои фантазии, мои сказки, которые не следует воспринимать серьезно. Мной правила гордыня (это когда рогами упрешься и стоишь на своем!), она — смертный грех. Смирение во спасение — это дар Божий.