«Я смирился»: Шаман Александр Габышев дал интервью после выписки из психдиспансера
На прошлой неделе из Якутского психдиспансера выпустили Александра Габышева, известного как Шаман-воин, который шел в Москву изгонять демона из Путина. Двухмесячное «лечение» изменило его кардинально. Он больше не говорит о свободе, кается в грехах и не упоминает президента. Интервью с Габышевым записали журналисты газеты «Якутск вечерний». Мы публикуем текст разговора в рамках сотрудничества с Синдикатом-100 — объединением негосударственных СМИ.
— Каково там, в психдиспансере?
— Очень тяжело, очень… Это далеко не пансионат, не санаторий. Ужасно здоровому находиться среди больных!
— После пребывания в этом заведении, говорят, вы кардинально поменяли свои планы? Поход на Москву не состоится?
— С отрядом, как раньше было задумано, нет, не состоится. Я решил исполнить свою давнюю мечту — кругосветное путешествие. Где пешком, где на попутках, где еще как-нибудь. Это случится, когда я оформлю все, как полагается, по закону, с разрешения властей.
— Если вас выпустят из страны. Международная правозащитная организация «Амнисти Интернешнл» признала вас узником совести! Как вы к этому относитесь и к перспективе стать невыездным?
— Философски… Времена меняются, и сейчас время перемен. Я готов ко всему (очень грустным тоном).
— Недавно в Интернете обсуждали то, что вы якобы соорганизовались с отцом Сергием, который на Урале захватил монастырь, и собираетесь с ним в связке идти на Кремль изгонять бесов.
— Да ну! Это фейк! В первый раз от вас слышу об этом. Говорю же, хочу в кругосветное путешествие, но только тогда, когда власти дадут зеленый свет.
— В мае этого года вы говорили о свободе. О том, что через два месяца (стало быть, в июле) мы станем свободны. От чего?
— Знаете, это были мои фантазии, можно сказать, сказки. Поэтому не стоит обращать на них внимания.
— А многие ваши соратники уверяют, что вы говорили о поправках в Конституцию и предвидели многотысячные митинги в защиту Фургала в Хабаровске.
— Я ничего этого не имел в виду. Просто не умею предвидеть будущее.
— Евгений Ростокин (он же Ворон) не верит в то, что вы отказались от похода.
— Я вот что хочу передать моему дорогому другу: Ворон, займись обустройством своей личной жизни, отойди от политики. Ухаживай за своими родителями, наладь отношения с Натальей, устройся на работу и живи, не отвлекаясь ни на что.
— Вы ли это, Александр? Думаете, ваши друзья вам сейчас поверят?
— Сейчас я в изоляции по болезни, еще месяц-полтора не буду ни с кем общаться, с теми же блогерами, чтобы записать видеоролик. Вот только с вами по телефону говорю, личные встречи невозможны. Так что пусть подождут! Я же сам в этот период затишья буду обустраивать свою жизнь — выправлю документы, устроюсь на работу, сделаю зубы и т. д.
И, кстати, я никогда не называл себя шаманом. Это уже людская молва меня так окрестила: раз якут, значит, шаман…
— Сейчас вокруг меня много разных слухов ходит…
— И это началось… Давайте вспомним, с чего все стартовало?
— С 2018 года. Тогда я дошел до Алданского района. Там машина сбила мою собаку, любимого Рекса, и мне пришлось вернуться, чтобы его вылечить. На следующий год 6 марта я с ним снова вышел из Якутска, и в районе Нерюнгри, в 13-ти км от села Иенгра, Рекса снова сбила автомашина, уже насмерть. Там я его и похоронил, своего самого верного друга.
— Затем вы дошли до Бурятии?
— До края Байкала, оставалось всего пару километров до Иркутской области.
— И там вас и ваших соратников задержали? Это было ожидаемо или неожиданно для вас?
— Совсем неожиданно! Я же говорю, не умею предсказывать какие-либо события.
— При задержании с вами грубо обращались, угрожали, запугивали?
— Нет, все было по закону. Осенью 2019 года меня привезли в Якутск.
— Но вы не успокоились! Потом вас задержали возле ЯГРЭС-2...
— Да, зимой, в декабре, во время прогулки с друзьями.
— Интересная прогулка! Весной вам помешала пандемия?
— Да, конечно! А затем 12 мая меня поместили в психдиспансер, и вот только 22 июля выпустили…
— Александр, после вашего пребывания в застенках этого учреждения вы сменили мировоззрение. Можно сказать, что вы смирились?
— Это так, смирился. Понимаете, я верующий человек, крещеный, православный. Когда была жива жена, мы были воцерковленными людьми.
— Хотите сказать, что в поход на Путина вас направил Иисус Христос?
— Нет, конечно. Это были мои галлюцинации, мои фантазии, мои сказки, которые не следует воспринимать серьезно. Мной правила гордыня (это когда рогами упрешься и стоишь на своем!), она — смертный грех. Смирение во спасение — это дар Божий.
— Ладно, оставим религию в покое. Если предположить, что все сложилось и вы отправились в путешествие мечты, где именно вы хотели бы побывать?
— В Европе, конечно. Везде пройти ее, быть может, посетить Англию. А еще обязательно в Америку.
— Северную или Южную?
— Северную, особенно мне интересны Канада и Аляска.
— Ну, пока вы не в путешествии, чем занимаетесь?
— В основном сестре по хозяйству помогаю. В частном доме всегда работа найдется.
— В свободное время что любите делать? Музыку слушать или читать?
— Люблю музыку слушать, когда занимаюсь чем-то. Нравятся передачи ведущего радио «Маяк» Сергея Стиллавина, утром — классическая советская эстрада, вечером — зарубежная.
— А кино?
— Да, люблю фантастику и фэнтези.
— «Игру престолов» смотрели?
— До конца просмотрел. Сначала показалось не очень интересным, потом втянулся.
— Может, спортом занимаетесь? Многие сейчас во время карантина увлеклись!
— В молодости занимался ушу, сейчас просто для оздоровления делаю упражнения из тайцзицюань.
— Александр, все-таки хочу вернуться к временам вашего знаменитого похода. Что для вас было самым трудным тогда?
— Одиночество, вот что! Когда шел один, был все время в напряжении, всего опасался — и людей, и природы (нападений зверей тех же). Но, к счастью, мне попадались добрые люди, и звери не нападали, Бог хранил меня.
— Откуда у вас способности к ораторству? Не каждый сможет общаться с массой людей, как Ленин на броневике…
— Этому помогло мое образование, я же историк, окончил вуз. Поэтому мне совсем нетрудно говорить, преподавать, обучать.
— Александр, как историк, что вы сейчас думаете о демократии и самодержцах, исторически правящих на Руси?
— Времена меняются, и сегодня ситуация изменилась так, что не может быть возврата к прошлому, когда правители были диктаторами и существовал тоталитаризм. Мир стал другим!
***
Напомним, 12 мая силовики ворвались в дом Александра Габышева и увезли его в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Врачебная комиссия диспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих, после чего учреждение подало иск о принудительном лечении «шамана-воина». Суд согласился с иском диспансера. Защита Габышева пыталась оспорить законность госпитализации в суде, однако иск был отклонен.
В 2019 году 50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», шесть месяцев шел в сторону Москвы. К 2021 году шаман намеревался дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля.
9 сентября неподалеку от Улан-Удэ Александра Габышева попытались остановить местные шаманы из общины «Тэнгри», после в столице Бурятии задержали двоих сторонников «шамана-воина». Задержание стало поводом к началу стихийного митинга на площади Советов, продолжавшегося несколько дней.
19 сентября Александра Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и перевезли в Якутск. Габышева подозревали в призывах к экстремизму, до недавнего времени он находился под подпиской о невыезде. Экспертиза следствия признала Габышева невменяемым, защита шамана с выводами не согласилась.
В декабре прошлого года Александр Габышев вновь выдвинулся из Якутска в сторону Москвы вместе с двумя соратниками, однако уже через три дня силовики остановили его поход. После этого шаман подала жалобу в Европейский суд по правам человека.
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