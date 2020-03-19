«Я прилетела»: рассказы томичек, прибывших из Европы, о проверках на коронавирус

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«Я прилетела из Франции в Россию, почему у меня не взяли тест на коронавирус в Шереметьево? Где мне сдать тест в Томске?» — именно с этими вопросами обратилась в редакцию ТВ2 томичка Елена Стурова.

Наталья Тарасова только что вернулась из Литвы, и у нее тоже никто никаких тестов не взял. Мы узнали в Роспотребнадзоре по Томской области, почему не взяли анализы на тест в аэропорту и что делать дальше. Но обо всем по порядку. Сначала рассказы томичек о том, как происходило их возвращение на родину.

«Когда самолет приземлился, то в салон вошел врач с ног до головы в дизкостюме с тепловизором в руках и всем проверил температуру. Его помощница (тоже вся запакованная) выдала каждому анкету и маску тем, у кого ее не было. У меня был респиратор, поэтому мне дали только анкету. Мы заполнили анкеты и пошли с ними из самолета в здание аэропорта», — рассказала Наталья.

Следующий этап контроля проходил уже в здании аэропорта.

«Нужно было подойти к медикам, предъявить анкету и паспорт. Они сверяли данные, спрашивали: остаетесь в Москве или летите дальше? Я летела вечером в Томск, мне поставили печать на анкету и отпустили. Тех же, кто оставался в Москве, отправили за стол к медикам, которые то ли брали анализы у «москвичей», то ли проводили более тщательное анкетирование. Я же со своей анкетой прошла за чемоданом. Меня пропустили к багажной ленте только после того, как я показала, что на анкете стоит печать. Тут же у меня этот опросник и забрали. А я забрала чемодан и пошла на выход», — рассказала Наталья.

Она добавила, что ничего о необходимости соблюдения карантина или мерах предосторожности им не сказали.

«В Шереметьево на прилете международных рейсов все в белых халатах и весь персонал в масках. В аэропорту Домодедово на внутренних рейсах персонал с открытыми лицами», — добавила Наталья.

Елена Стурова живет во Франции, но летела в Томск через Женеву. Она приехала в аэропорт Швейцарии, потому что это близко от места ее проживания, всего час на машине. Оттуда вылетала в Москву. По рассказам Елены, самолет Аэрофлота был заполнен людьми из разных стран Европы, потому что многие рейсы из других городов отменили и люди летят из тех городов, из которых еще можно улететь.

«Мы прилетели в Шереметьево в терминал F. Зашли люди в спецодежде и выборочно померили температуру. Поскольку у меня была нормальная температура, то представители Роспотребнадзора мимо меня просто прошли, и все», — рассказала Елена.

Фото: из Инстаграм

На паспортном контроле Елена, как и другие пассажиры, заполнила бланк, в котором указала, откуда прилетела и куда летит дальше. «Когда мы прошли паспортный контроль, то там в уголочке стояли столы и работали медики, которые брали у людей анализы. Я видела, что брали мазки изо рта. Чтобы брали другие анализы, я не видела. Потом мне предложили пройти в терминал, из которого я должна вылетать в Томск. Никаких анализов у меня никто не взял. По какому принципу выборочно людей брали и делали им тесты, непонятно. Никаких инструкций, что делать дальше, мне тоже никто не дал. Я прошла в другой терминал, зарегистрировалась и вылетела в Томск. Дома ничего никто не спрашивал. Кстати, и в самолете людей в масках было очень мало. И в самолете из Швейцарии большинство пассажиров летело без масок. Только китайцы были в масках. Но в самолетах было все спокойно, без паники. Чего не скажешь, когда я была во Франции», — рассказала ТВ2 Елена.

Поскольку ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков рассказывал ТВ2, что тест на кронавирус берут у всех граждан, прилетевших из эндемичных стран, то мы решили поинтересоваться у него, почему у томичек не взяли никаких анализов.

По телефону Андрей Рудиков подтвердил, что действительно в настоящий момент Роспотребнадзор не у всех анализы берет прямо в аэропорту. Возможно, это связано с тем, что нет возможности справиться с большим пассажиропотоком. Поэтому люди, которые прибыли в Томск, должны позвонить в департамент здравоохранения Томской области на «горячую линию» по телефонам 8 (3822) 516-616 (бесплатный звонок для жителей Томска), 8-800-350-8850 (бесплатный звонок для жителей Томской области) и сообщить о своем прибытии из эндемичной страны. К таким у нас сейчас относятся: Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия и Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США. После их посещения необходимо провести 14 дней в режиме самоизоляции: не ходить на работу, в больницу и даже за продуктами.

При появлении первых признаков респираторной инфекции Роспотребнадзор рекомендует гражданам оставаться дома и незамедлительно вызвать врача по месту прикрепления. На 10-й день после возвращения из неблагополучной по коронавирусу страны, по словам начальника отдела эпидемиологического надзора Андрея Рудикова, медики должны взять анализы, которые будут протестированы на COVID 19 в Центре гигиены и эпидемиологии. Если вдруг обнаружится коронавирус, то анализ будет отправлен на подтверждение в новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Если там наличие опасного вируса подтвердится, то об этом появится информация в СМИ, пообещал ТВ2 Андрей Рудиков. На 18 марта 2020 года в Томске ни одного случая положительного теста на коронавирус, по данным Роспотребнадзора по Томской области, не зафиксировано.

Через 2 часа появилась информация, что в Томской области зарегистрирован случай коронавируса.