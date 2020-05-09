«Я пока еще живой»: томич зачитал последнее письмо с фронта своего деда
Житель Томска Антон Цик почтил память двоюродного деда, зачитав в Лагерном саду его фронтовые письма.
«Где-то в сети случайно узнал, что в каком-то городе одна из библиотек проводит акцию 75 слов Победы, где можно зачитать стих о Великой Отечественной войне. Я подумал, а почему бы и нет. В нашей семье есть книга «Путь памяти», где одна из статьей посвящена моему двоюродному деду. Есть и два письма. Я решил, почему бы в рамках акции не прочитать их», — рассказывает Антон ТВ2.
Писал 14 февраля 1944 года.
Привет с фронта.
Здравствуй, многоуважаемая моя жена Маня и дочь Рита. С приветом к вам, ваш муж Корольков М. Я пока нахожусь жив и здоров, чего и вам желаю в вашей жизни. А также здоровья, Маня.
Я от вас письмо получил, за которое вам благодарен, что вы меня не забываете. Я тоже не забуду, пока жив буду.
Маня, ты обижаешься на мою мать, что она плохо помогает. Ладно, Маня, живи пока так. Если я жив буду, тогда сам разберусь, кто прав, кто виноват. А сейчас некогда разбираться.
Я пока еще живой. Здоровья мое не очень: голосу нет совсем, разговариваю только шепотком, так же руки болят и плохо слышу. Калека кругом, но духом не падаю.
Маня, я тебе высылал 550 рублей, как получишь, то сообщи мне.
Пишу последнее письмо, пойду в бой. Не знаю, что получится: ранят или убьют. Извиняй, что плохо писал, торопился. До свидания. Передай привет папаше, мамаше, а также всем.
Корольков»
Антон рассказывает: в семье Корольковых призвали служить троих братьев. Иван с войны вернулся, умер в 1988 году. Филимон погиб под Ленинградом: в эшелон, в котором он ехал, упала бомба. Но больше всего информации сохранилось о Михаиле. Его призвали служить в 1941 году. Служил в противотанковых войсках, участвовал в боях под Ленинградом.
В 1944 году, 17 и 18 февраля, в бою под деревней Медведь, Ленинградской области, Михаил первым обнаружил ДЗОТ противника и уничтожил его. В наградных документах отмечается, что это «обеспечило захват опорного пункта противника». Михаила Королькова наградили Орденом Отечественной войны второй степени.
По словам Антона, это был один из последних боев его деда.
Семья до сих пор не знает, где именно похоронен Михаил Корольков. Его дочка Маргарита умерла в 1944 году. Девочке было два с половиной года. Жена Михаила Александровича на могиле дочери установила двойной памятник — ей и мужу.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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