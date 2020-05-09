«Я пока еще живой»: томич зачитал последнее письмо с фронта своего деда

Писал 14 февраля 1944 года.





Привет с фронта.





Здравствуй, многоуважаемая моя жена Маня и дочь Рита. С приветом к вам, ваш муж Корольков М. Я пока нахожусь жив и здоров, чего и вам желаю в вашей жизни. А также здоровья, Маня.





Я от вас письмо получил, за которое вам благодарен, что вы меня не забываете. Я тоже не забуду, пока жив буду.





Маня, ты обижаешься на мою мать, что она плохо помогает. Ладно, Маня, живи пока так. Если я жив буду, тогда сам разберусь, кто прав, кто виноват. А сейчас некогда разбираться.





Я пока еще живой. Здоровья мое не очень: голосу нет совсем, разговариваю только шепотком, так же руки болят и плохо слышу. Калека кругом, но духом не падаю.





Маня, я тебе высылал 550 рублей, как получишь, то сообщи мне.





Пишу последнее письмо, пойду в бой. Не знаю, что получится: ранят или убьют. Извиняй, что плохо писал, торопился. До свидания. Передай привет папаше, мамаше, а также всем.





Корольков»