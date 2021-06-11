«Я не юрист, не могу дать оценку»: что сказал экс-заммэра Томска Евгений Суриков в суде над Иваном Кляйном

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Экс-заммэра Евгений Суриков дал показания по делу Ивана Кляйна в суде. Арестованный мэр обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Евгений Суриков, согласно данным СКР, был пособником Кляйна, когда он принимал участие в управлении деятельностью «Томского пива».

Сам Суриков находится под арестом по делу о получении взятки. По версии следствия, Суриков якобы получил от жительницы Томска взятку в размере около 300 тысяч рублей, обещая помочь в решении вопроса, находящегося в компетенции чиновников администрации города.

Евгений Суриков говорит, что о возбуждении уголовного дела в отношении Ивана Кляйна узнал из средств массовой информации.

«Я не юрист, я не могу сказать… В отношении меня также было впоследствии возбуждено уголовное дело за пособничество. Мне сотрудниками ФСБ и СКР были указаны факты, я их подтвердил, что действительно будучи заместителем мэра выполнял указания Ивана Григорьевича», — рассказал в ходе суда Евгений Суриков. Отвечая на вопросы адвоката, он рассказал, что уголовное дело в отношении него было прекращено, в связи с «деятельным раскаянием».

«Я действительно знал, что есть такой предприниматель Аминов, я знал, что он судится с администрацией Томска. Я, как заместитель мэра по безопасности, естественно реагировал на ситуацию. Общался с (экс-заммэра Анной) Касперович. Я знал, что большую часть судебного процесса осуществляет юрист «Томского пива», выяснил, что он и Аминов — одноклассники. С Аминовым я один раз столкнулся на первом этаже мэрии, он мне рассказал свое видение», — рассказывает Суриков.

Он подчеркивает, что как заместитель мэра по безопасности обычно выяснял, что это искал информации о личности Рината Аминова, его финансовой деятельности. «Я встречался с правоохранителями. Выяснил, что Аминов представляет интересы другого предпринимателя по фамилии Вавилов», — говорит он.

«Я знал, что на территории «Томского пива» проводятся обыски. Знал, что изъята бухгалтерия. Узнал об этом от заместителя по безопасности. Он мне позвонил, сказал, что ищет Ивана Григорьевича и попросил сообщить об этом. Иван Григорьевич был на совещании, после я сообщил и он сказал мне поехать туда. Я не поехал, а переговорил по телефону», — вспоминает Суриков. Он говорит, что в ходе обысков были изъяты рецепты изготовления сортов «Томского пива». Иван Кляйн переживал, что эта информация станет общедоступной и попросил их забрать.