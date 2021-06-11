«Я не юрист, не могу дать оценку»: что сказал экс-заммэра Томска Евгений Суриков в суде над Иваном Кляйном
Экс-заммэра Евгений Суриков дал показания по делу Ивана Кляйна в суде. Арестованный мэр обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Евгений Суриков, согласно данным СКР, был пособником Кляйна, когда он принимал участие в управлении деятельностью «Томского пива».
Сам Суриков находится под арестом по делу о получении взятки. По версии следствия, Суриков якобы получил от жительницы Томска взятку в размере около 300 тысяч рублей, обещая помочь в решении вопроса, находящегося в компетенции чиновников администрации города.
Евгений Суриков говорит, что о возбуждении уголовного дела в отношении Ивана Кляйна узнал из средств массовой информации.
«Я не юрист, я не могу сказать… В отношении меня также было впоследствии возбуждено уголовное дело за пособничество. Мне сотрудниками ФСБ и СКР были указаны факты, я их подтвердил, что действительно будучи заместителем мэра выполнял указания Ивана Григорьевича», — рассказал в ходе суда Евгений Суриков. Отвечая на вопросы адвоката, он рассказал, что уголовное дело в отношении него было прекращено, в связи с «деятельным раскаянием».
«Я действительно знал, что есть такой предприниматель Аминов, я знал, что он судится с администрацией Томска. Я, как заместитель мэра по безопасности, естественно реагировал на ситуацию. Общался с (экс-заммэра Анной) Касперович. Я знал, что большую часть судебного процесса осуществляет юрист «Томского пива», выяснил, что он и Аминов — одноклассники. С Аминовым я один раз столкнулся на первом этаже мэрии, он мне рассказал свое видение», — рассказывает Суриков.
Он подчеркивает, что как заместитель мэра по безопасности обычно выяснял, что это искал информации о личности Рината Аминова, его финансовой деятельности. «Я встречался с правоохранителями. Выяснил, что Аминов представляет интересы другого предпринимателя по фамилии Вавилов», — говорит он.
«Я знал, что на территории «Томского пива» проводятся обыски. Знал, что изъята бухгалтерия. Узнал об этом от заместителя по безопасности. Он мне позвонил, сказал, что ищет Ивана Григорьевича и попросил сообщить об этом. Иван Григорьевич был на совещании, после я сообщил и он сказал мне поехать туда. Я не поехал, а переговорил по телефону», — вспоминает Суриков. Он говорит, что в ходе обысков были изъяты рецепты изготовления сортов «Томского пива». Иван Кляйн переживал, что эта информация станет общедоступной и попросил их забрать.
Отвечая на вопросы адвокатов, Суриков подчеркнул, что не юрист и не разбирался детально в споре с Аминовым.
«Я понимал, что здесь что-то есть, что-то незаконное, но где, с чьей стороны — я не разобрался», — сказал Суриков, добавляя, что не знает зависит ли установление и снятие санитарно-защитной зоны от решений мэра города. Также Суриков указывает, что Иван Кляйн был постоянно занят решением рабочих вопросов.
Адвокаты также спрашивают про отношения с Анной Касперович и Павла Подгорного. Евгений Суриков говорит, что знал об их отношениях, и что Подгорная рассказывала про какие-то поручения, но сформулировать о чем шла речь экс-заммэра не может.
«Галина Ивановна Кляйн была номинальным руководителем «Томского пива»?, — уточняет адвокат Андрей Гривцов. Евгений Суриков говорит, что Галина Кляйн — реальный, а не номинальный руководитель. Отвечая следом на вопрос Ивана Кляйна о том, какие поручения указывали бы на его руководством предприятием, Суриков вновь говорит, что не юрист и не может давать оценку.
Суриков уточняет, что по факту ничего кроме личности Аминова мною с Кляйном не обсуждалось. Но и «иди, выясни, доложи по результату» — такого не было», — дополняет он.
Допрос Евгения Сурикова завершен. Следующее заседание назначено на 17 июня.
Читайте по теме:
Суд над Иваном Кляйном. Кто такой главный свидетель обвинения Ринат Аминов
В Томске продолжается суд над Иваном Кляйном. Главное из заседания 26 мая
«Ринат, ты хороший человек»: что рассказал Аминов — главный свидетель обвинения в деле Ивана Кляйна
Суд не разрешил Ивану Кляйну часовые прогулки
Пожалуйста, поддержите нас. Сделайте разовое пожертвование или подпишитесь на ежемесячный платеж – в 50, 200, 100 рублей – любая сумма важна и позволяет нам работать для вас.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?