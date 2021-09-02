Whoosh пожаловался в Генпрокуратуру из-за изъятия полицией самокатов в Томске

Сервис по прокату электросамокатов Whoosh подал жалобу в Генпрокуратуру после того, как полицейские в Томске изъяли более 200 самокатов компании. В томском ГИБДД изъятие техники объяснили неготовностью города к массовому распространению самокатов из-за состояния улично-дорожной сети и жалобами горожан на бесхозное имущество.

«Причина изъятия в письменной форме представителям компании не была представлена, — сообщил «Коммерсанту» представитель Whoosh. — На обращение в местную прокуратуру по факту незаконного изъятия 33 электросамокатов от 12 августа компании ООО «ВУШ» до сих пор не дан ответ». В компании считают, что действия томских полицейских «выпадают из правового поля».

Напомним, в апреле 2021 года в Томске появился сервис Whoosh. Парк компании составлял около 800 самокатов, было запланировано увеличение их числа до 1000. Власти города отмечали, что сервис начал работу без какой-то договоренности с ними. Они прорабатывали соглашение о сотрудничестве. А сам Whoosh ввел в Томске «медленные зоны», где скорость передвижения не превышает 15 километров в час. Так, «медленные зоны» установлены в губернаторском квартале, на тротуарах по обе стороны проспекта Ленина от Новособорной площади до пл. Ленина, в Городском саду и на Новособорной площади, в Университетской роще, в парке отдыха «Белое озеро», в Буфф-саду и Игуменском парке, на центральной пешеходной зоне от улицы 19-й Гвардейской Дивизии до стадиона «Политехник».

В конце августа полицейские эвакуировали более 200 самокатов сервиса Whoosh. Региональное УМВД пояснило, что самокаты изъяли после жалоб на бесхозное имущество. По данным регионального ГИБДД, за семь месяцев 2021 года было зафиксировано 15 фактов ДТП с участием самокатов. Пострадали 10 человек, в том числе, один ребенок.

Глава областного управления ГИБДД Александр Золотарев также заявил, что улично-дорожная сеть Томска сейчас не готова к такому наплыву самокатов, так как в городе отсутствуют специально выделенные полосы для движения. При этом, власти города совместно с полицейскими прорабатывали этот вопрос, но решения не нашли.

«Говорить о массовом распространении и готовности города совместно с организациями, осуществляющими данные услуги, пока рано. Этот вопрос прорабатывался с мэрией, он поднимался в прошлом году. Юридическим лицам давались разъяснения, что пока город в целом не готов. На сегодняшний день проблема пока не решена, но ей надо заниматься, не откладывая на будущий год. Органы местного самоуправления должны заниматься решением этих проблемных вопросов», – подчеркнул Золотарев.

Позже ситуацию прокомментировал заммэра по социальной политике Константин Чубенко. «Сервис проката самокатов пользуется значительным спросом в нашем студенческом городе. При этом ответственные службы фиксируют множественные нарушения правил дорожного движения и благоустройства при использовании самокатов. В связи с тем, что этот вид транспортного средства появился совсем недавно и получил широкое распространение при некоторых пробелах в федеральном регулировании этой сферы, возникла необходимость разработки местных правил кикшеринга. В настоящее время органы администрации прорабатывают предложения по введению «медленных зон» и зон, где запрещено движение на электросамокатах — например, территория мемориального комплекса в Лагерном саду. Также будут оговорены места для парковки самокатов и т.д. Все эти вопросы прорабатывались совместно с представителями компании Woosh», — подчеркнул Чубенко.

Заммэра добавил, что сейчас муниципалитет работает в направлении создания инфраструктуры для велосипедистов и любителей самокатов.