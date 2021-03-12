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12 марта,
2021
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Взрывать лед на Томи и Оби планируется с 17 марта

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Томской области утвердили участки подрыва и пиления льда на реках, сообщает пресс-служба обладминистрации. 


С 16 марта специалисты приступят к пилению льда на Томи у островов Чернильщиковский (в районе ЗАТО Северск) и Боярский (у микрорайона Радонежский).


Ледовзрывные работы в регионе пройдут на участках со сложным ледовым покрытием с торосами — на протоке Томи Светлая и на Оби близ деревни Тискино Колпашевского района. Начать подрывы льда планируется 17 марта.


«Выбор именно этих участков сделан на основании анализа метеорологических данных и рекомендаций специалистов-гидрологов», — сообщил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин, уточнив, что безопасность во время мероприятий будут обеспечивать сотрудники областной поисково-спасательной службы и МЧС.

Ранее сообщалось, что паводок в Томской области может пройти по сложному сценарию. По оценкам специалистов, запасы снега в прибрежных зонах, помимо нескольких северных территорий, существенно выше нормы. Наибольшая вероятность выхода воды из русел прогнозируется в бассейнах рек Чая, Яя, Чулым и Томь.

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