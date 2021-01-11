Взрыв произошел в девятиэтажке в Новосибирске
Взрыв произошел в девятиэтажном здании Новосибирска, в котором производят корм для животных. Известно об одном пострадавшем. В МЧС по Новосибирской области отметили, что специальная комиссия проведет проверку по факту случившегося.
Информация о взрыве поступила в оперативную службу в 12:10. На улице Северный проезд в Кировском районе произошло разрушение обшивки здания на восьмом и седьмом этажах. Как стало известно, здание предназначалось для хранения и производства комбикорма, отмечает ведомство.
«Называется «Зернопродукт», работал там в свое время. Скорее всего, там был хлопок из-за серы, сера входит в эти добавки. Она зависает в бункере и не поступает в шнек для смешивания компонентов. Рабочий, железным багром начинает шевелить эту серу в бункере, задевая по его стенке, получается искра и происходит хлопок, — цитирует паблик «АСТ-54» бывшего сотрудника предприятия. — Когда работал, тоже был хлопок, только цех был поменьше».
Для координации сил и средств на месте был создан оперативный штаб. Для разборов завалов привлекли 24 человека, девять единиц техники, включая специальную с высотой крана порядка 30 метров.
По словам администрации объекта в здании никого не должно быть, однако на территории объекта под завалами был обнаружен мужчина. В настоящее время пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи.
Работы по разбору завалов продолжаются. Точная причина взрыва не известна.
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