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17 февраля,
2021
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Взрыв произошел на газовой котельной в поселке Зональном

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

На газовой котельной в поселке Зональная Станция произошел взрыв, сообщает корреспондент ТВ2 с места событий. Пресс-служба МЧС сообщает, что пострадавших нет.

Взрыв произошел на газовой котельной в поселке Зональном

Как сообщили в пресс-службе МЧС, «хлопок газовоздушной смеси» в одном из пяти котлов на котельной в Зональном произошел 17 февраля. В результате частично разрушилась изоляция котла, на жизнеобеспечение поселка происшествие не повлияло. Котельная продолжает работать в штатном режиме. 


В «ТомскРТС» ТВ2 прокомментировали, что «хлопок связан с проведением технических мероприятий на котельной» и на теплообеспечение Зонального случившееся не повлияло.

Взрыв произошел на газовой котельной в поселке Зональном
Взрыв произошел на газовой котельной в поселке Зональном
Взрыв произошел на газовой котельной в поселке Зональном
Взрыв произошел на газовой котельной в поселке Зональном
Взрыв произошел на газовой котельной в поселке Зональном

Ранее Агентство новостей ТВ2 сообщало, что котельная в поселке Зональном требует модернизации и реконструктизации. Для проведения работ компании «ТомскРТС» требовалось  246 млн рублей, тогда как годовой бюджет Зонального – 30 млн рублей. Единственный вариант, который видели тогда власти — заключение концессионного соглашения и повышение тарифа за тепло на 35%.

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