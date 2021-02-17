Взрыв произошел на газовой котельной в поселке Зональном

На газовой котельной в поселке Зональная Станция произошел взрыв, сообщает корреспондент ТВ2 с места событий. Пресс-служба МЧС сообщает, что пострадавших нет.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, «хлопок газовоздушной смеси» в одном из пяти котлов на котельной в Зональном произошел 17 февраля. В результате частично разрушилась изоляция котла, на жизнеобеспечение поселка происшествие не повлияло. Котельная продолжает работать в штатном режиме.
В «ТомскРТС» ТВ2 прокомментировали, что «хлопок связан с проведением технических мероприятий на котельной» и на теплообеспечение Зонального случившееся не повлияло.
Ранее Агентство новостей ТВ2 сообщало, что котельная в поселке Зональном требует модернизации и реконструктизации. Для проведения работ компании «ТомскРТС» требовалось 246 млн рублей, тогда как годовой бюджет Зонального – 30 млн рублей. Единственный вариант, который видели тогда власти — заключение концессионного соглашения и повышение тарифа за тепло на 35%.