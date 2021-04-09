Взрыв газа произошел на предприятии в Томске. Пострадал один человек

«Хлопок газовоздушной смеси» произошел на территории завода «ЖБК-100», сообщает пресс-служба регионального МЧС РФ. Пострадал один человек.
Сообщение о хлопке газа поступило в МЧС в 13:25 9 апреля.
В результате случившегося частично разрушился котел, вылетели стекла.
«Котел отапливает помещения завода. Водяной контур целый, работоспособность котельной не нарушена, так как имеется резервный котел», — отмечает ведомство.
В результате происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали в ОКБ.
«Пострадал мужчина 1972 года рождения. Он был доставлен машиной скорой помощи в травматологическое отделение областной клинической больницы. Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести. Больше пострадавших нет», — сообщает облздрав.
Следственный комитет начал проверку по данному инцинденту. На месте работают следователи, проводится осмотр территории, опрашиваются очевидцы.