Взрыв газа произошел на предприятии в Томске. Пострадал один человек

«Хлопок газовоздушной смеси» произошел на территории завода «ЖБК-100», сообщает пресс-служба регионального МЧС РФ. Пострадал один человек. ​

Сообщение о хлопке газа поступило в МЧС в 13:25 9 апреля.





В результате случившегося частично разрушился котел, вылетели стекла.





«Котел отапливает помещения завода. Водяной контур целый, работоспособность котельной не нарушена, так как имеется резервный котел», — отмечает ведомство.





В результате происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали в ОКБ.