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09 апреля,
2021
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Взрыв газа произошел на предприятии в Томске. Пострадал один человек

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

«Хлопок газовоздушной смеси» произошел на территории завода «ЖБК-100», сообщает пресс-служба регионального МЧС РФ. Пострадал один человек.

Взрыв газа произошел на предприятии в Томске. Пострадал один человек
Фото: ГУ МЧС по региону

Сообщение о хлопке газа поступило в МЧС в 13:25 9 апреля.


В результате случившегося частично разрушился котел, вылетели стекла.


«Котел отапливает помещения завода. Водяной контур целый, работоспособность котельной не нарушена, так как имеется резервный котел», — отмечает ведомство.


В результате происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали в ОКБ.

«Пострадал мужчина 1972 года рождения. Он был доставлен машиной скорой помощи в травматологическое отделение областной клинической больницы. Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести. Больше пострадавших нет», — сообщает облздрав.


Следственный комитет начал проверку по данному инцинденту. На месте работают следователи, проводится осмотр территории, опрашиваются очевидцы.

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