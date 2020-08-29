Выявлен очаг COVID-19 в одном из социальных стационарных учреждений Томской области

29 августа, в субботу выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции в одном из социальных стационарных учреждений Томской области, — сообщается на официальной странице регионального оперштаба вконтакте. Информация по вновь заболевшим не отражена в статистике за 28 августа, данные появятся в течение суток.
У проживающих и персонала учреждения взято 187 ПЦР-тестов, — рассказала начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина, — 51 тест показал положительный результат, остальные пока находятся в работе.
Люди с подтвержденным тестом на COVID-19 госпитализированы в медсанчасть №2 и Томскую районную больницу. Как говорится в сообщении, состояние больных разной степени тяжести, есть в том числе и бессимптомные.
После выявления вспышки, в помещениях учреждения проведена дезинфекция. Все проживающие круглосуточно находятся под медицинским наблюдением.
Марина Киняйкина прокомментировала ситуацию оперштабу Томской области так:
«С начала введения в регионе режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции во всех домах-интернатах Томской области организована работа сотрудников вахтовым методом. Все сотрудники приступают к работе после взятия у них проб на коронавирусную инфекцию и подтверждения отрицательного результата. В течение 14 дней они выполняют свои обязанности, проживают в нем, не выходя за периметр. Все обеспечены средствами индивидуальной защиты. В учреждениях установлен запрет на посещение посторонними, включая родственников».
В том же сообщении говорится, что Управление Роспотребнадзора проводит расследование. По его результатам будет установлен источник заражения.