«Выявлен дефицит каталок»: облздрав проверил морг при горбольнице №3 Томска

Сотрудники и посетители морга горбольницы №3 Томска, где в том числе находятся тела умерших с диагнозом COVID-19, пренебрегали требованиями об использовании защитных костюмов, респираторов и очков, сообщил РИА Томск в среду после проверки замглавы облздрава Вадим Бойков.

«МК в Томске» опубликовал фотографии из морга на улице Нахимова, 3 при горбольнице № 3, который входит в областное учреждение «Патологоанатомическое бюро». На фото было видно, что помещение морга буквально заставлено черными мешками в несколько рядов с человеческими телами. На одной из фотографий видна бирка COVID, а на другой, что работники морга находятся в помещении без специальных средств защиты.

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом опроверг информацию «МК в Томске» о том, что морг больницы № 3 переполнен мешками с телами умерших от COVID-19. Правда, не официально на сайте обладминистрации, а в своей группе во «ВКонтакте» . И. о. начальника ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро» Павел Горх сообщил, что «на опубликованных фотографиях показано помещение, в котором за выходные дни скопились мешки от биологических отходов класса «Б», в частности, использованная одежда, ветошь, которые не могут быть выброшены в простой мусорный бак, а утилизируются организациями, которые имеют лицензию на этот вид деятельности».

После проверки морга Вадим Бойков сообщил, что СИЗы (специальные костюмы, респираторов и очки) были представлены сотрудникам «Патологоанатомического бюро» в полном объеме, однако отдельные сотрудники морга и его посетители «частично нарушают противоэпидемический режим». На это было указано руководителю бюро Павлу Горху. Кроме того представитель облздрава потребовал установить камеры наблюдения, чтобы исключить подобные нарушения.





Также был выявлен дефицит каталок и необходимость приобретения дополнительных, сообщает РИА Томск. Что касается «черных мешков с телами в несколько рядов», то Бойков уточнил: «На момент проверки в отделении находилось 14 тел из разных медицинских учреждений. Из них 10 должны были быть переданы на захоронение, четыре оставались на вскрытии».





Заместитель начальника облздрава потребовал от Павла Горха проведения внутренней проверки на предмет информации, изложенной в СМИ, и представления объяснений в адрес департамента здравоохранения. Он отметил, что в дальнейшем департамент продолжит проведение внеочередных проверок моргов без предупреждения руководителя бюро. Видимо, в этот раз руководителя предупредили, чтобы он успел навести порядок в морге и вывезти «биологические отходы класса «Б», в частности, использованную одежду и ветошь».



Читайте также: Ветошь или умершие от COVID-19: кто распространяет фейки?



​ПОДДЕРЖИ ТВ2!