Лаборатория по выводу из эксплуатации ядерных объектов: в ТПУ обсудили сотрудничество с «Росатомом»

И.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев рассказал членам Наблюдательного совета об основных направлениях взаимодействия вуза с ГК «Росатом» и перспективных темах для дальнейшего сотрудничества. Так, он напомнил, что ТПУ уже 70 лет готовит кадры для атомной отрасли. За это время было подготовлено более 12 тысяч специалистов. Томский политех является опорным вузом «Росатома», а за последние пять лет более 700 выпускников-политехников трудоустроились на предприятия госкорпорации.

Автор: ТПУ Дмитрий Седнев Автор: ТПУ Дмитрий Седнев

Среди перспективных стратегических направлений — двухкомпонентная атомная энергетика, вывод из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов, обращение с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами, ядерная медицина и водородная энергетика. Более того, мы провели тщательную внутреннюю аналитику проектов, потенциально интересных «Росатому», и сейчас формируем так называемые продуктовые предложения», — подчеркнул Дмитрий Седнев. В области двухкомпонентной атомной энергетики Томский политех участвует в больших проектах совместно с другими вузами Большого университета Томска. При этом у ТПУ есть большой задел в области развития систем качества, разработки и использования современных методов контроля для реактора ИТЭР. Этот опыт ТПУ готов адаптировать для проекта «Прорыв». Кроме того, в рамках стратегического проекта «Новое инженерное образование» ТПУ перезапускает ряд образовательных программ, среди которых «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», «Ядерные реакторы и материалы», «Материаловедение и технологии материалов», и планирует открыть новые сетевые программы.

Автор: ТПУ Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий Наблюдательный совет университета Автор: ТПУ Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий Наблюдательный совет университета

В направлении вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов и обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами политехники уже выполнили ряд проектов в интересах госкорпорации. Например, разработали информационную систему для технологического персонала АО «СХК», модульный комплекс переработки золошлаковых материалов ТЭЦ, систему дистанционного теплового контроля лазерной резки газодиффузионных машин и другие. В качестве развития направления в ТПУ видят создание совместной с партнерами лаборатории проблем вывода из эксплуатации, трансформируемой затем в международный инжиниринговый центр. «В области ядерной медицины у нас уже есть теснейшая связка с госкорпорацией. Мы уже сейчас разрабатываем в рамках единого отраслевого тематического плана импульсный ускоритель для синтеза изотопов, который позволит создавать радиофармпрепараты в достаточно удаленных районах. Для нас это очень важно, так как большой научный пласт наших исследований направлен именно на радиофармпрепараты. И мы понимаем, что здесь есть большой запрос на подготовку кадров. Мы обсуждаем открытие магистерской программы совместно с партнерами. И мы хотели бы перейти, что уже обсуждается с компанией, к реализации долгосрочного инвестиционного проекта по разработке линейки радиофармпрепаратов для тераностики злокачественных образований. Еще одно интересное и перспективное направление — это диагностика. Мы формируем заявку на разработку доклинического мультимодального томографа», — пояснил Дмитрий Седнев. По водородной энергетике у Томского политеха есть амбиции по созданию R&D-центра Carbon Circular Economy и лаборатории «Экологически чистые топливные технологии с замкнутым циклом», которые могут стать местом для отработки и экспертизы технологий в области водородной энергетики.

Автор: ТПУ Автор: ТПУ