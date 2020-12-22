Вытрезвители в России возобновят работу

«Возвращение полиции когда‑то уже имевшихся у нее функций — мера в первую очередь гуманитарная и профилактическая», — пояснил один из авторов законопроекта, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. С принятием поправок сотрудники правоохранительных органов смогут доставлять людей, находящихся в общественных местах в алкогольном, наркотическом, токсическом опьянении, не только в медицинские, но и в специализированные организации. Власти регионов получат право создавать вытрезвители, в том числе на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства.

Вытрезвители в России были до 2011 года. После этого их решили перевести в сферу здравоохранения. Это произошло после трагического случая в томском вытрезвителе в январе 2010 года. Тогда полицейские доставили в вытрезвитель томского журналиста Константина Попова. И там ему, находящемуся в беспомощном состоянии, нанесли травмы, несовместимые с жизнью. 20 января журналист умер, не приходя в сознание. Следствие установило, что в вытрезвителе Константину Попову причинили «проникающую рану с разрывом внутренних органов» металлическим карнизом.



В совершении преступления сознался 26-летний сотрудник медвытрезвителя Алексей Митаев. Психиатрическая экспертиза признала Митаева вменяемым, он был уволен из милиции и арестован. В феврале 2011 года суд приговорил экс-милиционера к 12 годам в колонии строгого режима.





После происшествия с Константином Поповым глава управления Виктор Гречман был отправлен в отставку.