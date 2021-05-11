Выставка, забег и награды: ТПУ отмечает своё 125-летие

Сегодня, 11 мая, Томский политехнический университет, первый технический институт за Уралом и один из старейших инженерных вузов в Сибири, с размахом отмечает свой юбилей. Указ об основании Томского технологического института был подписан российским императором Николаем II 29 апреля (11 мая по новому стилю) 1896 года, именно эта дата считается днём рождения ТПУ. В 1900-м году томский политех принял первых студентов. 125 лет Томского политеха за три минуты смотрите в юбилейном видео от Александра Шапошникова.

В честь юбилея Томского политехнического университета прошел забег «125 км ТПУ», в котором приняли участие 260 спортсменов по всему миру. Участниками акции стали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Самары, Новосибирска, Красноярска, Якутии, Тюмени, Сургута, Кемерова, а также из стран Южной Африки, Чехии, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Франции и многих других. В Томске финальный километр пробежали 125 участников. Их маршрут пролегал мимо второго, третьего и 19-го корпусов Томского политеха.

Выставка «125 лет ТПУ» открылась на Новособорной площади. Одними из первых экспозицию осмотрели врио ректора Томского политехнического университета Андрей Яковлев, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер и председатель Думы города Томска Чингис Акатаев.

На Новособорной площади установили несколько стендов, на которых представлена история вуза с того момента, когда министр финансов Российской империи Сергей Витте определил ассигнования на строительство института, архивные фотографии и копии исторических документов. Здесь же разместили краткие биографии выдающихся ученых-политехников и выпускников ТПУ.

«Газпромбанк» подарил ТПУ миллион рублей в честь юбилея. С 2010 года этот бангк поддерживает вуз и делает вклады в Фонд целевого капитала ТПУ. Как партнер университета, банк обеспечил возможность вносить платеж в эндаумент онлайн без комиссии с помощью карты Visa или Mastercard.

Президент России Владимир Путин ничего томскому вузу не дарил, а просто объявил благодарность коллективу Томского политехнического университета за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов, многолетнюю добросовестную работу.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил, что для него большая честь возглавлять Наблюдательный совет ТПУ и участвовать в развитии одного из лучших технических университетов России. «Сегодня политех – это глобальный и конкурентный университет, привлекательный для лучших студентов, ведущих ученых, солидных партнеров со всего мира. Университет уверенно держит позиции в национальных и международных рейтингах, наращивает академический авторитет. На каждого нашего выпускника приходится по две-три заявки от работодателей. И это лучшее признание уровня и качества нашего образования!» – подчеркнул губернатор.

За более чем вековую историю Томский политех окончили больше 170 тысяч инженеров. Ученые и выпускники университета принимали активнейшее участие в освоении территорий, прилегающих к Транссибирской магистрали, становлении промышленности и экономики Сибири, Дальнего Востока, республик Средней Азии. Они сыграли важную роль в развитии нефтегазовой, угольной, металлургической, атомной, машиностроительной, космической, энергетической и других отраслей страны.





Среди выпускников и сотрудников ТПУ шесть Героев Советского Союза, более 50 Героев Социалистического Труда, 30 лауреатов Ленинской премии и свыше 300 лауреатов Государственных премий СССР и премий Президента и Правительства РФ, более 80 действительных членов и членов-корреспондентов государственных Академий наук СССР, союзных республик, России и стран СНГ, более 450 первооткрывателей месторождений полезных ископаемых. На базе Томского политехнического создано более 20 высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов.





Сегодня в томском политехе учатся более 11 тысяч студентов, из них около 4 000 — зарубежные студенты из 37 стран — Австрии, Австралии, Бразилии, Германии, Египта, Индии, Ирана, Кипра, Китая, Монголии, США, Чехии, Франции и других.





Ежегодно на предприятия и организации Томской области трудоустраивается 400-500 выпускников очной формы обучения ТПУ (около 50 %). Около 1 500 человек проходят в вузе профессиональную переподготовку и повышение квалификации.