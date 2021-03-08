Выставка современного искусства «MelancHoly Siberia» открылась в Томске. На ней можно увидеть работы более 50 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Бишкека, Уфы, Нижнего Тагила и городов Сибири.

Эта выставка о том, как трудна и одновременно прекрасна затяжная зима, как она меняет нас изнутри и погружает в какой-то полусон, меланхолию, — пишут организаторы выставки. — А еще она о том, как с этим состоянием справляться и как все мы расцветаем с приходом солнца. Ведь любая зима, даже самая длинная, заканчивается весной.

На пяти выставочных пространствах выставки современное искусство представлено в виде фотографии, живописи, инсталляции, коллажей, иммерсивных пространств и нью медиа арта. В рамках события также пройдут лекции о современном искусстве, художественные мастер-классы, концерт и рейв-закрытие.





Посетить «MelancHoly Siberia» можно с 7 марта по 4 апреля в любой день с четверга по воскресенье по адресу пр. Кирова, 5, ст. 4. Подробнее смотрите в группе события во «ВКонтакте».