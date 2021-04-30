Выставка советского оружия, орденов и медалей открылась в томской школе №37
В военно-историческом музее школы №37 на Сергея Лазо, 22 открылась выставка «Без прошлого нет будущего». Большинство экспонатов выставки можно взять в руки и подробно рассмотреть.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Томска, на выставке представлены макеты боевого оружия солдат и офицеров, муляжи орденов и медалей. Открытие выставки посетили и.о. мэра Михаил Ратнер и депутат гордумы Сергей Панов.
Самое интересное, что большинство экспонатов можно взять в руки и подробно рассмотреть, — говорится в сообщении. — Музей смогут посетить не только ученики самой 37-й школы, но и ребята из других учебных заведений Октябрьского района. Первыми гостями стали восьмиклассники 43-й школы.
В мэрии добавляют, что выставку смогут посетить только школьники. На сегодняшний день составлены графики экскурсий для учебных заведений Октябрьского района, в дальнейшем часы посещения составят для других школ Томска.
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