Выставка советского оружия, орденов и медалей открылась в томской школе №37

Самое интересное, что большинство экспонатов можно взять в руки и подробно рассмотреть, — говорится в сообщении. — Музей смогут посетить не только ученики самой 37-й школы, но и ребята из других учебных заведений Октябрьского района. Первыми гостями стали восьмиклассники 43-й школы.