Выставка по роману «Томские трущобы» пройдет в Музее истории Томска

С 26 сентября в Музее истории Томска открывается новая мини-выставка «Тайны «Томских трущоб», основанная на событиях авантюрного романа Валентина Курицына. «Заглянув в городской трактир, вы узнаете подробности написания и публикации романа, приоткроете завесу тайны криминального мира Томска начала XX века и станете невольными слушателями необычного разговора...» — говорится в описании проекта.

Ранее сообщалось, что популярный в начале XX века роман Валентина Курицына «Томские трущобы» переиздадут в 2020 году. Издательство «Красное знамя» в 90-е допустило много ошибок: пропустили предложения, абзацы и целые главы, а еще изменили имена персонажей. Также не смогли найти продолжение романа, он считался незаконченным, и читатели так и не узнали, кем был Человек в маске.





Переизданием романа занимались аспирантка филологического факультета ТГУ Мария Могилатова и заведующая кафедрой теории и практики журналистики Высшей школы журналистики ТГУ Наталья Жилякова. Подробнее о проекте можно узнать здесь.





Для справки: События романа разворачиваются на томских улицах начала XX века (Магистратская, район Болото, ипподром, гостиница «Европа»), в Барнауле и в красноярской тайге. Действующие лица — местные уголовные авторитеты, бывшая «этуаль», карточный шулер и его сестра, сыщик, местный предприниматель, золотопромышленники и другие. В Томске членами банды «Мертвая голова» под предводительством таинственного Человека в маске (его лицо увидим только в последней главе) совершаются убийства, разбои и нападения, сыщик Залетный пытается разоблачить мошенников.





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