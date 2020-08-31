Выставка графики молодых художников откроется на ограде ТГУ

3 сентября в 13:00 на ограде ТГУ откроется выставка графики молодых томских художников – выпускников Института искусств и культуры ТГУ. Экспозиция «Мифы и пиксели» начинается со стороны старого здания Научной библиотеки ТГУ.

Работы молодых художников – это общий поиск визуального языка, который сегодня очерчивает границы искусства в отношении к визуальной избыточности цифрового «пиксельного» мира, — рассказывает один из организаторов выставки Анастасия Куклина.

Серия иллюстраций «Карнавал жизни» Дарьи Каревой раскрывает трогательную фантазийную историю девочки, читающей книгу сказок на лугу. Александра Бровкина в графической серии «Из мира, где светят семь солнц» исследует мифологический символизм культурной архаики и знакомит зрителей с яркими и выразительными образами, созданными на основе мифологии коренных народов Сибири – селькупов. Елизавета Щербина, опираясь на мифы, легенды и суеверия стран Центральной, Восточной и Северной Европы, создает графическую книгу «Сказки безымянных братьев» в жанре фэнтези, с мистической атмосферой и цитированием героев скандинавского folk-metal. Денис Ермаков ностальгирует по периоду расцвета аркадных компьютерных игр и обращается к направлению пиксель-арт, с помощью которого развивает сюжет о драматичном пути художников-одиночек. Яна Анфилофьева адаптирует литературные образы для современной воспитательной дидактики в виде монументальной графики.





Выставка представлена в двух форматах: онлайн-проекта и городской интервенции (ограда Университетской рощи ТГУ, пр. Ленина, 36) и продлится до 15 октября.