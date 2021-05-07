Выставка-фестиваль Street Vision²⁰²¹ пройдет в Томске в начале июня

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Выставка-фестиваль современного искусства Street Vision пройдет в Томске с 5 по 12 июня сразу на нескольких площадках. «В этом году мы развели мероприятие по разным дням и площадкам, чтобы не собирать большое количество людей в одном месте. Всего будет четыре локации, две наши и две партнёрские», — сообщается в группе фестиваля во Вконтакте.

Одна площадка – это небольшое трёхэтажное здание на Мельничной, 8 на берегу Томи недалеко от Речного вокзала. Там пройдут выставки(картины, инсталляции, буквы, медиа-арт, фотография, граффити), концерт томской музыки (шоукейс лейбла «Яма с землёю» и проекта «Локальная Сцена»), скретч-контест и другие активности. Уличная площадка расположится в Академгородке на территории ОЭЗ, где, обещают организаторы, будет более привычная атмосфера городского фестиваля. Здесь планируют открыть большой фуд-корт и торговую площадку. На территории ОЭЗ запланирована работа и образовательного блока.



Подробная программа пока еще готовится, но уже известно, что музыкальным хэдлайнером фестиваля станет группа Убийцы Crystal (Москва).