Добрые новости
07 мая,
2021
1
видео
Новости

Выставка-фестиваль Street Vision²⁰²¹ пройдет в Томске в начале июня

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Выставка-фестиваль современного искусства Street Vision пройдет в Томске с 5 по 12 июня сразу на нескольких площадках. «В этом году мы развели мероприятие по разным дням и площадкам, чтобы не собирать большое количество людей в одном месте. Всего будет четыре локации, две наши и две партнёрские», — сообщается в группе фестиваля во Вконтакте.

Одна площадка – это небольшое трёхэтажное здание на Мельничной, 8 на берегу Томи недалеко от Речного вокзала. Там пройдут выставки(картины, инсталляции, буквы, медиа-арт, фотография, граффити), концерт томской музыки (шоукейс лейбла «Яма с землёю» и проекта «Локальная Сцена»), скретч-контест и  другие активности. Уличная площадка расположится в Академгородке на территории ОЭЗ, где, обещают организаторы, будет более привычная атмосфера городского фестиваля. Здесь планируют открыть большой фуд-корт и торговую площадку. На территории ОЭЗ запланирована работа и образовательного блока.

Подробная программа пока еще готовится, но уже известно, что музыкальным  хэдлайнером фестиваля станет группа Убийцы Crystal (Москва).

Напомним, фестиваль Street Vision впервые прошел в Томске в 2012 году. Последний фестиваль был в городе в сентябре 2018 года на территории Дворца спорта

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.