Высокий класс пожарной опасности установился в лесах Томской области

В лесах региона установился высокий класс пожарной опасности — 4,8 баллов. За выходные ликвидировано девять лесных пожаров, сотрудники МЧС выезжали на тушение травы больше 30 раз.

По данным обладминистрации, сейчас продолжают действовать четыре лесных пожара: три — зафиксированы на территории Асиновского лесничества, еще один пожар в Верхнекетском лесничестве локализован на площади 4,7 гектара.





Всего с начала года в Томской области ликвидировано 76 лесных пожаров на общей площади 1094,39 га, большая часть — 72 возгорания были потушены в течение первых суток с момента обнаружения. Средняя площадь одного пожара составляет 14,4 га.





По информации регионального МЧС, за минувшие выходные пожарные 36 раз выезжали на тушение возгораний травы. Общая площадь травяных палов, ликвидированных за выходные в Томской области, составила около 860 тыс. кв. м. Наиболее крупное возгорание травы произошло на 69 км трассы Томск — Мариинск, его площадь составила 300 тыс. кв. м. Еще два крупных пожара произошли у города Кедровый: там вдоль реки Чузик сгорело 200 тыс. кв. м травы, а также 100 тыс. кв. м травы у поселка Калининск (входит в состав Кедрового).





Сейчас на территории Томской области установлен пожароопасный сезон. Жителям запрещено выжигать сухую траву и мусор. Размер штрафа за нарушение правил пожарной безопасности составляет от 1,5 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. рублей для юрлиц.





В Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском и Парабельском районах, где действует особый противопожарный режим, штрафы будут увеличены вдвое. В соответствии со статьей 261 УК РФ за уничтожение или повреждение лесов нарушителям грозит лишение свободы на срок до 10 лет.