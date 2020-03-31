Вышел первый тираж переиздания романа «Томские трущобы»

Первый тираж переизданного романа «Томские трущобы» вышел в свет. Сейчас авторы проекта собирают заявки на новый тираж.

Ранее сообщалось, что популярный в начале XX века роман Валентина Курицына «Томские трущобы» переиздадут в 2020 году. Издательство «Красное знамя» в 90-е допустило много ошибок: пропустили предложения, абзацы и целые главы, а еще изменили имена персонажей. Также не смогли найти продолжение романа, он считался незаконченным, и читатели так и не узнали, кем был Человек в маске.





Переизданием романа занимались аспирантка филологического факультета ТГУ Мария Могилатова и заведующая кафедрой теории и практики журналистки Высшей школы журналистики ТГУ Наталья Жилякова.





«Мы отпечатали 220 экземпляров, которые уже нашли своих покупателей, в свободной продаже не осталось ни одной книги. Но мы обязательно напечатаем ещё! Заказать можно на сайте трущобы.рф. Чтобы отправить в печать второй тираж необходимо собрать 200 (оплаченных) заявок. Мы надеемся, собрать минимальный тираж до 1 июля 2020», — комментирует Мария Могилатова.



Оставить заявку на приобретение книги можно на сайте.





Для справки: События романа разворачиваются на томских улицах начала XX века (Магистратская, район Болото, ипподром, гостиница «Европа»), в Барнауле и в красноярской тайге. Действующие лица — местные уголовные авторитеты, бывшая «этуаль», карточный шулер и его сестра, сыщик, местный предприниматель, золотопромышленники и другие. В Томске членами банды «Мертвая голова» под предводительством таинственного Человека в маске (его лицо увидим только в последней главе) совершаются убийства, разбои и нападения, сыщик Залетный пытается разоблачить мошенников.





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