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31 марта,
2020
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Вышел первый тираж переиздания романа «Томские трущобы»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Первый тираж переизданного романа «Томские трущобы» вышел в свет. Сейчас авторы проекта собирают заявки на новый тираж.

Вышел первый тираж переиздания романа «Томские трущобы»
Вышел первый тираж переиздания романа «Томские трущобы»
Вышел первый тираж переиздания романа «Томские трущобы»

Ранее сообщалось, что популярный в начале XX века роман Валентина Курицына «Томские трущобы» переиздадут в 2020 году. Издательство «Красное знамя» в 90-е допустило много ошибок: пропустили предложения, абзацы и целые главы, а еще изменили имена персонажей. Также не смогли найти продолжение романа, он считался незаконченным, и читатели так и не узнали, кем был Человек в маске. 


Переизданием романа занимались аспирантка филологического факультета ТГУ Мария Могилатова и заведующая кафедрой теории и практики журналистки Высшей школы журналистики ТГУ Наталья Жилякова.


«Мы отпечатали 220 экземпляров, которые уже нашли своих покупателей, в свободной продаже не осталось ни одной книги. Но мы обязательно напечатаем ещё! Заказать можно на сайте трущобы.рф. Чтобы отправить в печать второй тираж необходимо собрать 200 (оплаченных) заявок. Мы надеемся, собрать минимальный тираж до 1 июля 2020», — комментирует Мария Могилатова.


Оставить заявку на приобретение книги можно на сайте


Для справки: События романа разворачиваются на томских улицах начала XX века (Магистратская, район Болото, ипподром, гостиница «Европа»), в Барнауле и в красноярской тайге. Действующие лица  местные уголовные авторитеты, бывшая «этуаль», карточный шулер и его сестра, сыщик, местный предприниматель, золотопромышленники и другие. В Томске членами банды «Мертвая голова» под предводительством таинственного Человека в маске (его лицо увидим только в последней главе) совершаются убийства, разбои и нападения, сыщик Залетный пытается разоблачить мошенников. 


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