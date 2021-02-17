Выше инфляции: в Томске проверили, как изменились цены на продукты

В Томске активисты ОНФ провели мониторинг цен на продукты первой необходимости в магазинах шаговой доступности и супермаркетах.





В этот раз решили сравнить ценники на продукты, которые были в апреле 2020 года и в феврале текущего года. Для чистоты мониторинга проводился анализ одних и тех же товаров конкретных наименований и сортов в одних и тех же торговых сетях. По данным активистов ОНФ, цены на целый ряд продуктов из ежедневного рациона томичей за прошедший год выросли значительно выше величины инфляции. Так, значительно подорожали за прошедшие 10 месяцев масло растительное, масло сливочное, сахар, яйцо куриное, рис, картофель. К примеру, цена на масло растительное выросла с 63 до 104 рублей, на яйцо куриное – 56 по 67 рублей, сахар – с 34 до 48 рублей, масло сливочное – с 99 до 116 рублей, рис – с 66 до 75 рублей, картофель – с 17 до 29 рублей.





«Проверки показывают, что цены на ряд продуктов продолжает расти, прочем на ряд продуктов их стоимость за год выросла существенно выше официальной величины инфляции. Это беспокоит. Кроме того, сетевые магазины, супермаркеты отказались от привычных акций, скидок либо существенно сократили их объемы. В целом, динамика цен несколько настораживает. Об этом же нам сигнализируют жители. Особенно выросли в цене фрукты, овощи, крупы, сахар, растительное масло, яйцо куриное. Эта ситуация должна стать предметом пристального внимания для специалистов регионального управления ФАС», - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Томской области Константин Юденко.





В ФАС работает «горячая линия» по ценам на продовольствие, информация с которой в обязательном порядке проверяется. Любой гражданин может пожаловаться на рост цен на продукты (говядина, мясо птицы, свинина, молоко и сливочное масло, рыба мороженая, картофель, капуста, лук репчатый, морковь и яблоки), заполнив специальную форму на сайте ведомства. «Горячая линия» позволяет собрать статистику о тех продуктах, которые являются наиболее проблемными, и в тех регионах, в которых наблюдается наибольшее повышение цены.





«Горячая линия работает постоянно. Ее телефон — (3822) 51-65-97. Все обращения мы регистрируем, ежедневно отчитываемся — отправляем информацию в ФАС, а также работаем с прокуратурой», — сообщил начальник отдела контроля монополистической деятельности УФАС России по Томской области Сергей Паньков.





Он пояснил, что для масла и сахара в южных районах Томской области установили повышающие коэффициенты. Так цена на сахар может превышать установленную Правительством планку на 10%, а масло на 3%.





«То есть, в южных районах области масло должно стоить не дороже 113 рублей 30 копеек, а сахар — 50 рублей 60 копеек», — уточнил Паньков.