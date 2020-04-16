Выросло число томичей, заразившихся коронавирусом на семейном празднике

Трое из шести новых больных с коронавирусом в Томской области, как и ранее семеро зараженных, присутствовали на семейном празднике. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора региона Ивана Деева.

Три человека — это контакты того же очага (семейного праздника — прим. редакции), — рассказал Деев. — По очагу сделано более 280 проб. Пока у коллег, присутствовавших на мероприятии, пробы отрицательные.

По данным вице-губернатора, еще трое заболевших контактировали с госпитализированными ранее больными. Состояние новых зараженных COVID-19 удовлетворительное.





14 апреля Иван Деев отмечал, что большинство новых выявленных граждан с COVID-19 в Томской области являются друзьями и родственниками ранее заразившегося мужчины





«Родственники и близкие друзья, которые, руководствуясь тем, что никто из них не ездил за границу, решили провести семейное мероприятие. Результатом стало то, что каждый день, когда мы брали смывы у близких контактов, мы выявляем пациентов с коронавирусной инфекцией», — говорил Деев.



Эпидемиологи взяли пробы у почти 200 контактировавших с заразившимися. По словам Деева, возможны новые случаи коронавируса «у некоторого количества человек».





С учетом шести новых случаев заражения коронавирусом количество случаев заболевания в Томской области выросло до 21. На 16 апреля в регионе было зарегистрировано 15 случаев заболевания COVID-19. Четыре человека выздоровели, 11 — на лечении. Из них семь заболевших коронавирусом находятся в респираторном госпитале в Томске, четверо – на самоизоляции. Один из заболевших подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как стабильное средней степени тяжести. У остальных заболевание протекает в легкой форме.





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