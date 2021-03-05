Выпускники, не планирующие поступать в вуз, не будут сдавать ЕГЭ

В Томской области сдавать ЕГЭ в 2021 году планируют 6797 участников, из них 820 — выпускники прошлых лет, выпускники колледжей и техникумов, а также ученики 10-х классов, завершившие в 2020/21 учебном году изучение отдельных предметов учебного плана среднего общего образования.





Основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании (аттестат за 9-й класс) в 2021 году станут результаты государственной итоговой аттестации по двум предметам — русскому языку и математике.





Одиннадцатиклассники, не планирующие в 2021 году поступать в вузы, пройдут ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике. По результатам экзаменов ребятам будет выдан аттестат о среднем общем образовании.





Выпускникам, планирующим в 2021 году поступление в вузы, предстоит государственная итоговая аттестация в форме единого госэкзамена (ЕГЭ). Его результаты будут использоваться как результаты вступительных испытаний при приеме и на бакалавриат, и на специалитет, а результаты ЕГЭ по русскому языку — как основание для выдачи аттестата.





Выпускникам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам аттестаты о среднем общем образовании за 11-й класс будут выдаваться на основании результатов ГИА по русскому языку в форме ГВЭ или единого госэкзамена.