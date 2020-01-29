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29 января,
2020
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Новости

Выплаты земским докторам и фельдшерам повысят в отдельных районах Томской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

С 2020 года в Томской области увеличатся выплаты земским докторам и фельдшерам, сообщает телеграм-канал «Область здоровья». Теперь сумма будет зависеть от той территории, куда медик отправится работать.

Выплаты земским докторам и фельдшерам повысят в отдельных районах Томской области

Врачи и фельдшеры, которые поедут по программе на территорию районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, будут получать от государства 2 млн рублей и 1 млн рублей соответственно. В Томской области к территориям Крайнего Севера относятся Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Тегульдетский и Чаинский районы.

Больше будут получать и медики, отправившиеся работать в удаленные труднодоступные села и рабочие поселки. Так, фельдшерам будут выплачивать по 750 тысяч рублей, а врачам — по 1,5 млн рублей. То, какие селения относятся к категории удаленных и труднодоступных, власти региона определят отдельным распоряжением.  

Выплаты для специалистов, работающих в селах и городах с населением до 50 тысяч человек, не изменятся. В них земские доктора будут получить по миллиону рублей, земские фельдшеры — по 500 тысяч рублей.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются в Томской области с 2012 года. Вторая программа изначально работала в Томской области, уже позже ее опыт перенесли на всю Россию. За эти годы в больницы сел и малых городов уехали 769 врачей и 92 фельдшера. 


При этом замгубернатора по социальной политике Иван Деев отмечал, что по итогам 2018 года из программы выбыл  каждый пятый врач, а депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина утверждала, что программы частично утратили актуальность.  

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