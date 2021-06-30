Выплаты шестилетним, вакцинация и «Колобок». Главное из прямой линии с Владимиром Путиным

Владимир Путин впервые за два года провёл прямую линию. Общение президента с народом длилось почти четыре часа. Рассказываем главное. Коротко.

«Я не поддерживаю обязательную вакцинацию. Но предотвратить дальнейшее распространение вируса можно только при помощи вакцинации. Локдауна пока не будет, при помощи массовой вакцинации его попробуем избежать, так как это огромный удар по экономике, по людям, по благополучию населения. Я руководствовался тем, что я слышал от своих знакомых и привился «Спутником-V». Побочных эффектов практически не было, через какое-то время проверили уровень защиты, он был высоким. Вакцинация имеет смысл в любом случае. Увольнение при отказе от вакцинации по медицинским показаниям незаконно. Сейчас выделяются серьёзные средства для реабилитации постковидных больных. Надо разбираться, государственные средства на это сейчас будут выделены».

Рост цен

«Мировые индексы на продукты питания находятся на самой верхней планке за последние 10 лет. Это общемировая тенденция. Больше всего в нашей стране выросли цены на сахар и подсолнечное масло. Правительство предприняло ряд шагов. Но пока этого недостаточно. Но на самом деле, рост цен на большинство продуктов меньше уровня инфляции.

Но проблема есть. У нас не хватило своей продукции — вот в чем причина. Пришлось завозить продукты из-за рубежа. Овощи и фрукты у нас пока производятся недостаточно для внутреннего потребления.

Сейчас инфляция почти 6%. Надеюсь, что инфляция вернется к целевым показателям в 4%, в этом году вряд ли этого сумеем достичь, инфляция будет около 5%».

Выплата детям

Единоразовую выплату в 10 тыс. рублей смогут получить в том числе родители шестилетних детей.

«Нужно платить всем. Даже если дети в этом году в школу не пойдут. Но обращаю внимание, что в этом случае надо подготовиться к следующему году. Это разовая выплата».