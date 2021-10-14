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Выплаты для семей с детьми в Томской области продлили автоматически

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Региональные пособия для семей с детьми автоматически продлили до 1 декабря 2021 года, сообщает областная администрация.

«До 1 декабря 2021 года автоматически продлевается предоставление регионального пособия на ребенка из малоимущей семьи, ежемесячной выплаты на третьего и последующего ребенка, компенсации за детский сад и ежемесячной выплаты на ЖКУ малообеспеченным многодетным семьям», — уточнили в администрации.

Ранее для продления выплат нужно было предоставлять документы в центры соцподдержки населения. В связи с пандемией продление стало автоматическим для тех, кто не утратил права на назначение пособия.

«Специалисты центров самостоятельно запросят все сведения и при наличии права назначат пособие на следующий год», — уточнила замначальника регионального департамента соцзащиты Ирина Куракина.

По официальным данным, такие выплаты в регионе сейчас получают более 48 тысяч семей.

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