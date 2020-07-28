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28 июля,
2020
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Выпадающие доходы Томской области на конец года составят 22 миллиарда рублей

Влад Карпов
Влад Карпов
32 минуты назад

Из-за действующей методики распределения средств между регионами Томская область недополучит доходов на 22 миллиарда рублей. Об этом на пресс-конференции 28 июля рассказал член Совета Федерации от Томской области Владимир Кравченко. 
 
«Если по России 10 % в среднем идет на капвложения, то у нас всего 5 %. Мы не до конца инвестируем в свою экономику, а это рабочие места, зарплаты, и, в конечном счете, поступления в региональный бюджет. Поэтому мы говорим Министерству финансов: поднимите уровень бюджетной обеспеченности», — рассказал Кравченко. 
 
По словам Кравченко, дополнительные средства из бюджета позволили бы региону вкладываться в инфраструктуру, социальные объекты, такие как школы, ремонт которых в регионе находится в подвешенном состоянии из-за недостатка финансирования. 
 
Из-за недостатка поступлений из федерального бюджета у региона возникли проблемы с ремонтом БКЗ и Драмтеатра. Около 100 миллионов были выделены на проектно-сметную документацию, но эти деньги власть перевела на оказание помощи малому и среднему бизнесу в период пандемии коронавируса. Владимир Кравченко убежден, что, если бы у области был более сбалансированный бюджет, работы по проектной документации можно было бы профинансировать за счет внутренних резервов и заявиться в федеральную инвестиционную программу по ремонту. 


Вопрос об изменении методики распределения средств будет подниматься на очередном этапе рассмотрения бюджета. По словам Кравченко, губернатор Томской области Сергей Жвачкин готовится к встрече «на самом высоком уровне» для обсуждения этой проблемы.
 
Как отмечает сенатор, в таком же положении, как Томская область, находятся еще восемь регионов: «это нефтегазовые территории, которые отчисляют в федеральный бюджет более 50 % собранных налогов». В Томской области за 2019 год, по его словам, было собрано 220 миллиардов налогов, 170 миллиардов перечислены в федеральный бюджет. Все остальное регион получает через субсидии и дотации. Сейчас уровень бюджетной обеспеченности в России, от региона к региону отличается до семи раз.

Доходы бюджета Томской области на 2020 год, согласно данным на 26 марта, составляют 78 миллиардов рублей, расходы – почти 83 миллиарда. Дефицит бюджета региона – 3,3 миллиарда.


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