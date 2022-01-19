«Вынуждены сутками учить распорядок под угрозой изнасилования»: Gulagu.net опубликовал видео из омской колонии

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал записи с камер наблюдения одной из колоний УФСИН Омской области. На видео, датированном началом ноября прошлого года, заключенные из «карантинного» отряда колонии несколько дней с утра до вечера сидят на одном месте и читают некий документ. По словам основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, таким образом арестантов заставляют учить внутренний распорядок учреждения.

«Изо дня в день вновь прибывшие осужденные вынуждены сидеть на тумбочках, учить правила внутреннего распорядка. Под угрозой избиения и изнасилования им запрещается разговаривать между собой, вставать с этой тумбочки. Параллельно в колонии, очевидно, происходит подавление воли с применением пыток, так как эти взрослые мужчины даже не могут заговорить друг с другом», — рассказал Осечкин.

Кроме того, правозащитники рассказали, что заключенные в колонии работают без выходных — делать это их также заставляют под угрозой пыток. Gulagu.net не называет номер колонии, объясняя это «бардаком» в системе видеорегистрации Омского УФСИН, из-за которого сложно понять, к какому конкретно учреждению принадлежит та или иная камера.

По данным Gulagu.net, издевательства над заключенными сотрудники колонии и сотрудничающие с ними «активисты» из числа заключенных снимали на видеорегистраторы и переносили на диск, который передавали начальнику колонии. Правозащитники пообещали в будущем рассказать больше о пытках в омских колониях, добавив, что происходящее там напоминает события в туберкулезной больнице колонии в Саратове, где заключенных били и насиловали швабрами.

Ранее бывший заключенный колонии №7 в Омской области Наиль Якупов рассказал Gulagu.net, что заключенных в учреждении систематически избивают, а руководство колонии создает внутрилагерную полицию из «активистов». По словам Якупова, заключенных ИК-7 заставляли за мизерную зарплату (от 30 до 300 рублей в месяц) работать в том числе над подарочным оружием для руководства ФСИН, СК и ФСБ. Также в промзоне колонии заключенные якобы построили из старого буксира яхту для старшего помощника прокурора Омской области Андрея Хомякова.

Напомним, 14 декабря 2021 года проект Gulagu.net сообщил, что в ближайшее время получит 200 гигабайт видеоархива ФСИН и ФСБ с записями пыток в колониях Красноярска, Забайкалья и Приморского края. После этого информатору проекта, который вывез пыточный архив во Францию, начали поступать угрозы. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин назвал собранные записи «Сибирским архивом» и сообщил, что правозащитники получили также видео пыток из колоний Омска и Новосибирска.

После опубликованных в октябре прошлого года записей пыток в саратовской тюремной больнице СК возбудил против ее сотрудников 7 уголовных дел. по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий. Глава саратовского областного управления ФСИН Алексей Федотов ушел в отставку. Позже президент России Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. Интерфакс со ссылкой на анонимный источник писал, что его отставка связана с получившими общественный резонанс случаями пыток в СИЗО и колониях Саратовской области и других регионов.