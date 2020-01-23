Вылет самолета Томск-Екатеринбург задержали на девять часов
Вылет самолета из Томска в Екатеринбург задержали на девять часов из-за технической неисправности, рассказал ТВ2 помощник транспортного прокурора области Дмитрий Дубенюк. На этот рейс зарегистрированы 45 пассажиров, осуществляет его авиакомпания «РусЛайн».
Сегодня в 6:10 должен был вылететь рейс РГ-824 направлением Томск-Екатеринбург авиакомпании «РусЛайн». В настоящее время вылет указанного воздушного судна перенесен на 15:30, — прокомментировал Дубенюк. — Причиной указанной задержки является техническая неисправность воздушного судна, в связи с чем в Томск направлен резервный борт.
Дмитрий добавил, что зарегистрированным на рейс авиакомпания предоставила горячую еду и напитки, часть согласилась на размещение в гостинице. Томская транспортная прокуратура ведет проверку соблюдения прав пассажиров.
Поддержи ТВ2!
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?