Вылет самолета Томск-Екатеринбург задержали на девять часов

Сегодня в 6:10 должен был вылететь рейс РГ-824 направлением Томск-Екатеринбург авиакомпании «РусЛайн». В настоящее время вылет указанного воздушного судна перенесен на 15:30, — прокомментировал Дубенюк. — Причиной указанной задержки является техническая неисправность воздушного судна, в связи с чем в Томск направлен резервный борт.