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23 января,
2020
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Вылет самолета Томск-Екатеринбург задержали на девять часов

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Вылет самолета из Томска в Екатеринбург задержали на девять часов из-за технической неисправности, рассказал ТВ2 помощник транспортного прокурора области Дмитрий Дубенюк. На этот рейс зарегистрированы 45 пассажиров, осуществляет его авиакомпания «РусЛайн».

Вылет самолета Томск-Екатеринбург задержали на девять часов

Сегодня в 6:10 должен был вылететь рейс РГ-824 направлением Томск-Екатеринбург авиакомпании «РусЛайн». В настоящее время вылет указанного воздушного судна перенесен на 15:30, — прокомментировал Дубенюк. — Причиной указанной задержки является техническая неисправность воздушного судна, в связи с чем в Томск направлен резервный борт.

Дмитрий добавил, что зарегистрированным на рейс авиакомпания предоставила горячую еду и напитки, часть согласилась на размещение в гостинице. Томская транспортная прокуратура ведет проверку соблюдения прав пассажиров. 

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