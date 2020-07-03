Выдуманная планета И-ихор: галерея «В Главном» закрывает сезон виртуальной выставкой

Постепенно придумывались различные персонажи и их истории, создавался небольшой мирок, где все эти повествования пересекались. В какой-то момент новый мир наполнился лицами, местами и событиями до такой степени, что появилась необходимость в создании пространственно-временного контекста. Сюжет - это непосредственно история, которая развивается в рамках выбранного пространства, выливаясь в последовательность каких-то событий, действий и последствий. Хотя сеттинг может существовать без сюжета, сам сюжет не может существовать без сеттинга, поскольку он служит фундаментом для построения произведения. Так постепенно и зародился мир И-ихор – родина необычной жизни и неординарных историй, - рассказывает Арина о своем проекте.