Выдуманная планета И-ихор: галерея «В Главном» закрывает сезон виртуальной выставкой
Галерея «В Главном» решила закрыть карантинный выставочный сезон в виртуальном пространстве выставкой Арины Пономаревой (творческий псевдоним ReskaroKern) «I-IHOR. Зеленый мир». Арина – студентка первого курса магистерской программы «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии» ТГУ. Она создала свою собственную реальность, в которой обитают придуманные персонажи. Началось все с обычных рисунков различных животных с натуры. А в один прекрасный момент Арина решила попробовать и смешать несколько видов животных сразу.
Постепенно придумывались различные персонажи и их истории, создавался небольшой мирок, где все эти повествования пересекались. В какой-то момент новый мир наполнился лицами, местами и событиями до такой степени, что появилась необходимость в создании пространственно-временного контекста. Сюжет - это непосредственно история, которая развивается в рамках выбранного пространства, выливаясь в последовательность каких-то событий, действий и последствий. Хотя сеттинг может существовать без сюжета, сам сюжет не может существовать без сеттинга, поскольку он служит фундаментом для построения произведения. Так постепенно и зародился мир И-ихор – родина необычной жизни и неординарных историй, - рассказывает Арина о своем проекте.
История планеты И-ихор богата на события, конфликты и легенды, а сами её обитатели представляют собой множество не похожих друг на друга существ: от гуманоидов, похожих на людей, и разумных диковинных зверей, до могущественных духов и таинственных сущностей.
Познакомиться с планетой И-ихор и ее обитателями можно здесь.
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