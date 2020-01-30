Выдачу паспортов болельщиков на Евро-2020 начали в Томске

В Томске начали выдавать Паспорта болельщиков (FAN ID) для посещения матчей Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020. 35 болельщиков из Томска и Северска уже получили персонифицированные карты зрителей.

Паспорта выдаются в отделении почтовой связи № 50 Томского почтамта на проспекте Ленина, 93. Доставка карточек для болельщиков осуществляется Почтой России бесплатно, они пересылаются заказной бандеролью первого класса с описью вложения.





Для получения отправления нужно предъявить тот же документ, который был указан при оформлении заявки на FAN ID. Храниться Паспорт болельщика на почте будет в течение 30 дней.





«Паспорта болельщиков в Томске получают в основном мужчины. Всего несколько паспортов было женских. Детских паспортов в этот раз мы пока не выдавали», — рассказала начальник Томского почтамта Валентина Рудь.





Напомним, что часть матчей Чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге с 12 июня по 12 июля 2020 года. Каждому зрителю, купившему билет на матчи чемпионата в Санкт-Петербурге, нужно получить Паспорт болельщика. Он обеспечит комфортное и безопасное пребывание зрителей на стадионе и безвизовый въезд в Россию для иностранцев.





FAN ID представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи UEFA 2020 в Санкт-Петербурге. Иностранцы смогут въехать в Россию по своему паспорту и FAN ID, не оформляя визу, с 30 мая по 3 июля 2020 года, выехать – с 30 мая по 13 июля.





Оформить заявку на получение Паспорта болельщика необходимо до начала мероприятий, пройдя регистрацию на сайте www.fan-id.ru.