Выдача QR-кодов россиянам с антителами начнется с 21 февраля

Невакцинированные и официально не переболевшие коронавирусом россияне с 21 февраля смогут получить QR-код для посещения общественных мест при наличии антител. Это следует из приказа Минздрава, опубликованного на портале правовой информации.

Изменения, внесенные в приказ об утверждении формы сертификата вакцинации, позволяют получить сертификат с QR-кодом по положительному тесту на антитела. При этом новые изменения не устанавливают необходимый уровень антител, достаточно только их наличия.

Людям с положительным тестом на антитела будут выдавать сертификат переболевшего, действующий полгода, им нужно будет подписать добровольное согласие на передачу данных в базу Минздрава. Таким же образом сертификат смогут получить люди, привитые иностранными вакцинами. У граждан, сдавших положительный ПЦР-тест и имеющих антитела, будет возможность получить сертификат, действующий на протяжении года. При этом уровень антител не будет иметь значения.

В декабре прошлого года о планах на выдачу сертификатов по тесту на антитела сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Начать выдачу тогда планировали с января 2022 года, но позже перенесли на февраль.

Вице-премьер также заявляла, что по проекту закона о QR-кодах, люди с медицинскими противопоказаниями к вакцинации от ковида смогут посещать общественные места по отрицательному ПЦР-тесту. Это означает, что у граждан с медотводом не будет возможности получить QR-код на длительный срок (ПЦР-тест действителен 48 часов).

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о QR-кодах в общественных местах, но 14 января Татьяна Голикова объявила, что его второе чтение решили отложить, так как изначально он вносился в Думу как мера против распространения дельта-штамма, а в последнее время возникли «новые вызовы».