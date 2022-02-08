Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Выдача QR-кодов россиянам с антителами начнется с 21 февраля
Новости

Выдача QR-кодов россиянам с антителами начнется с 21 февраля

ТВ2 ТВ2

Невакцинированные и официально не переболевшие коронавирусом россияне с 21 февраля смогут получить QR-код для посещения общественных мест при наличии антител. Это следует из приказа Минздрава, опубликованного на портале правовой информации.

Изменения, внесенные в приказ об утверждении формы сертификата вакцинации, позволяют получить сертификат с QR-кодом по положительному тесту на антитела. При этом новые изменения не устанавливают необходимый уровень антител, достаточно только их наличия.

Людям с положительным тестом на антитела будут выдавать сертификат переболевшего, действующий полгода, им нужно будет подписать добровольное согласие на передачу данных в базу Минздрава. Таким же образом сертификат смогут получить люди, привитые иностранными вакцинами. У граждан, сдавших положительный ПЦР-тест и имеющих антитела, будет возможность получить сертификат, действующий на протяжении года. При этом уровень антител не будет иметь значения.

В декабре прошлого года о планах на выдачу сертификатов по тесту на антитела сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Начать выдачу тогда планировали с января 2022 года, но позже перенесли на февраль.

Вице-премьер также заявляла, что по проекту закона о QR-кодах, люди с медицинскими противопоказаниями к вакцинации от ковида смогут посещать общественные места по отрицательному ПЦР-тесту. Это означает, что у граждан с медотводом не будет возможности получить QR-код на длительный срок (ПЦР-тест действителен 48 часов).

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о QR-кодах в общественных местах, но 14 января Татьяна Голикова объявила, что его второе чтение решили отложить, так как изначально он вносился в Думу как мера против распространения дельта-штамма, а в последнее время возникли «новые вызовы».

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.