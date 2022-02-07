Выборы талисмана Новосибирска остановили по просьбе зоопарка, животные больше не участвуют в голосовании

Выборы талисмана новогодней столицы, проходившие в Новосибирске, остановили по просьбе зоопарка, в котором живут его участники. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что зоопарк как инициатор голосования имеет право на отмену его результатов.
По словам Терешковой, в опрос вмешались «организованные группы, многие из которых не имеют никакого отношения к Новосибирску». При этом такое вмешательство «дискредитировало идею зоопарка, который хотел положительных эмоций и пропиарить свой зоопарк на всю страну». Как соотносится желание зоопарка пропиариться на всю страну и негативное отношение к тому, что на выборы обратили внимание блогеры и политики за пределами Новосибирска, Терешкова не пояснила.
Чиновница добавила, что мэрия проводила не выборы, а «опрос», по итогам которого должны были определиться участники для дальнейшего выбора новогоднего талисмана города. Но городской зоопарк попросил больше не использовать своих животных в голосовании, поэтому сейчас в мэрии продумывают варианты для проведения выборов. Вице-мэр отметила, что ей ничего не известно об указании из полпредства не допустить победы орангутана на выборах.
Напомним, 13 января мэрия Новосибирска, получившего статус новогодней столицы, запустила голосование, чтобы выбрать животное, которое станет его символом. Сначала в голосовании побеждал манул Айша, но 26 января во время своего эфира независимый депутат Горсовета Новосибирска в шутку спросил, почему символом города не может быть орангутан.
После этого в поддержку орангутана Бату стали выступать независимые депутаты Горсовета Новосибирска, блогеры, а также обычные граждане. Бату вырвался вперед, что, по всей видимости, не понравилось чиновникам. Администрация города попросила издание НГС запустить аналогичное голосование на сайте СМИ. Наблюдавшие за голосованием активисты рассказали о накрутке голосов сначала за медвежонка Шилку, а после — за снежного барса Саяна.
По информации «Тайги.инфо», на ситуацию с выборами талисмана новогодней столицы обратили внимание в администрации президента, а в мэрию города из сибирского полпредства поступило указание не допустить победы орангутана на выборах. При этом после публикаций в СМИ о подозрительной активности во время голосования, Бату снова начал выходить на первое место.
Бату потерял лидерство 6 февраля, но после сообщений в СМИ о массовых «вбросах» за его конкурента орангутан снова вышел на первое место. Когда «кандидат от оппозиции» побеждал с отрывом в два процента, мэрия досрочно завершила голосование, а Новосибирский зоопарк попросил отменить его итоги.