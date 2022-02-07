Выборы талисмана Новосибирска остановили по просьбе зоопарка, животные больше не участвуют в голосовании

Выборы талисмана новогодней столицы, проходившие в Новосибирске, остановили по просьбе зоопарка, в котором живут его участники. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила , что зоопарк как инициатор голосования имеет право на отмену его результатов.

По словам Терешковой, в опрос вмешались «организованные группы, многие из которых не имеют никакого отношения к Новосибирску». При этом такое вмешательство «дискредитировало идею зоопарка, который хотел положительных эмоций и пропиарить свой зоопарк на всю страну». Как соотносится желание зоопарка пропиариться на всю страну и негативное отношение к тому, что на выборы обратили внимание блогеры и политики за пределами Новосибирска, Терешкова не пояснила.

Чиновница добавила, что мэрия проводила не выборы, а «опрос», по итогам которого должны были определиться участники для дальнейшего выбора новогоднего талисмана города. Но городской зоопарк попросил больше не использовать своих животных в голосовании, поэтому сейчас в мэрии продумывают варианты для проведения выборов. Вице-мэр отметила, что ей ничего не известно об указании из полпредства не допустить победы орангутана на выборах.

Напомним, 13 января мэрия Новосибирска, получившего статус новогодней столицы, запустила голосование, чтобы выбрать животное, которое станет его символом. Сначала в голосовании побеждал манул Айша, но 26 января во время своего эфира независимый депутат Горсовета Новосибирска в шутку спросил, почему символом города не может быть орангутан.